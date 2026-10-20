El golazo de Julián Álvarez con el que cortó una racha de casi seis meses sin corvertir en el Atlético

Gol de Julián Álvarez ante el Stuttgart por la Champions League. Foto: REUTERS

Julián Álvarez volvió al gol en el Atlético de Madrid en el empate 1 a 1 del Colchonero ante el Stuttgart en Alemania por la cuarta fecha de la Champions League.

El delantero argentino cortó una sequía de casi medio con el equipo dirigido por Diego Simeone.

La última vez que el Araña había anotado para el conjunto de la capital española había sido el 29 de abril también por la Orejona, en la semifinales ante el Arsenal. Fue un penal cruzado, para marcar el 1 a 1.

Gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid ante el Stuttgart por la Champions League.

El último gol del Araña había sido con la camiseta de la Selección argentina, en el amistoso ante Burkina Faso que el elenco dirigido por Lionel Scaloni ganó 7 a 0, el pasado 3 de octubre en el Monumental.

En tanto, la última vez que había anotado para un partido oficial también fue con la Selección, en los cuartos de final del Mundial contra Suiza. Eso fue el 11 de julio y significó el 2 a 1 parcial que destrabó el partido, que luego se cerró con el gol de Lautaro Martínez.

Gol de Julián Álvarez ante el Stuttgart por la Champions League. Foto: REUTERS

El gol para el ex delantero del Manchester City llegó en un momento clave debido a la difícil relación que está atravesando con los hinchas del Colchonero, luego de la presión que hizo para irse al Barcelona en el mercado de pases.

En los últimos encuentros, Simeone lo hacía alternar entre la titularidad y la suplencia. En el Atlético, ya lleva anotados 50 goles y 20 asistencias en 114 partidos.