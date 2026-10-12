Atlético de Madrid vs. Manchester United: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Manchester United, por Champions League 2026-2027?
El partido se juega este Martes, 13/10/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid.
¿Por dónde ver en vivo Atlético de Madrid vs. Manchester United, por Champions League 2026-2027?
El encuentro entre Atlético de Madrid y Manchester United se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Atlético de Madrid vs. Manchester United, por Champions League 2026-2027?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.