comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Como 1907 vs. Manchester United: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Como 1907 y Manchester United por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Escudos de Como 1907 vs Manchester United
Como 1907 vs Manchester United por la Champions League. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuándo y dónde ver el partido entre Como 1907 y Manchester United por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 13:45 en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Como 1907 vs. Manchester United, por Champions League 2026-2027?

El partido se juega este Miércoles, 21/10/2026, a partir de las 13:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Giuseppe Sinigaglia, ubicado en Como.

¿Por dónde ver en vivo Como 1907 vs. Manchester United, por Champions League 2026-2027?

El encuentro entre Como 1907 y Manchester United se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Como 1907 vs. Manchester United, por Champions League 2026-2027?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Como 1907Manchester UnitedChampions LeagueFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. River se hizo fuerte en Córdoba:goleó 3 a 0 a Belgrano y volvió a meterse en zona de playoffs

    River se hizo fuerte en Córdoba: goleó 3 a 0 a Belgrano y volvió a meterse en zona de playoffs

  2. Aldosivi vs. Gimnasia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Aldosivi vs. Gimnasia: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Barracas Central venció a Aldosivi y se mantiene en lo más alto del Torneo Clausura

    Barracas Central venció a Aldosivi y se mantiene en lo más alto del Torneo Clausura

  4. Boca se lo dio vuelta a Talleres:le ganó 2 a 1 y es el líder de la Tabla Anual

    Boca se lo dio vuelta a Talleres: le ganó 2 a 1 y es el líder de la Tabla Anual

  5. Talleres 0 - 0 Independiente:así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

    Talleres 0 - 0 Independiente: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Financiamiento Universitario:la Justicia aceptó un reclamo del Gobierno y revisará la cautelar

Marcha Federal Universitaria del martes 12 de mayo

Paro total de subtes:Jorge Macri respaldó las detenciones a los metrodelegados y exigió garantizar el 50% del servicio

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

La Iglesia pidió al Senado que trate la ley contra la ludopatía y advirtió sobre el impacto de las apuestas online en niños y adolescentes

Economía

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Piden destituir al juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa en San Pedro

Internacionales

Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras

Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras

VIDEO:un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales:piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

Estados Unidos propuso cerrar el comité de la ONU en el que Argentina reclama año a año por las Islas Malvinas