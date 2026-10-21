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Como 1907 vs. Manchester United EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Como 1907 y Manchester United por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Como 1907 vs Manchester United por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Como 1907 y Manchester United válido por Champions League 2026-2027. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 13:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como.

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