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FK Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre FK Bodo/Glimt y Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund por la Champions League.
Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre FK Bodo/Glimt y Borussia Dortmund por Champions League 2026-2027. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Aspmyra Stadion de Bodo.

FK Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

38´ Córner para Borussia Dortmund

Ejecuta el tiro de esquina Joey Veerman.

33´ Saque de arco para FK Bodo/Glimt

Desde el fondo la pone en juego Nikita Haikin.

28´ ¡Tiro desviado de FK Bodo/Glimt!

Disparo de Jens Hauge y el remate se va afuera.

24´ Tarjeta amarilla para Borussia Dortmund

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fábio Silva.

18´ Saque de arco para Borussia Dortmund

Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.

18´ ¡Tiro desviado de FK Bodo/Glimt!

Disparo de Sondre Brunstad Fet y el remate se va afuera.

12´ Tarjeta amarilla para Borussia Dortmund

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Joane Gadou.

9´ ¡FK Bodo/Glimt se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jens Hauge fue bloqueado por Gregor Kobel.

9´ Córner para FK Bodo/Glimt

Ejecuta el tiro de esquina Ole Didrik Blomberg.

8´ ¡FK Bodo/Glimt se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Patrick Berg fue bloqueado por Waldemar Anton.

6´ Fuera de juego en FK Bodo/Glimt

Posición adelantada de Ole Didrik Blomberg.

5´ Saque de arco para FK Bodo/Glimt

Desde el fondo la pone en juego Nikita Haikin.

4´ ¡Tiro desviado de Borussia Dortmund!

Disparo de Ramy Bensebaini y el remate se va afuera.

3´ Córner para Borussia Dortmund

Ejecuta el tiro de esquina Daniel Svensson.

0´ Saque de arco para Borussia Dortmund

Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.

0´ ¡Tiro desviado de FK Bodo/Glimt!

Disparo de Sondre Brunstad Fet y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Aspmyra Stadion, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de FK Bodo/Glimt y Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Urs Schnyder.

Formación confirmada de FK Bodo/Glimt

Titulares

  • (12) Nikita Haikin
  • (5) Haitam Aleesami
  • (15) Fredrik Bjorkan
  • (6) Jostein Gundersen
  • (20) Fredrik Sjovold
  • (8) Sondre Auklend
  • (7) Patrick Berg
  • (19) Sondre Brunstad Fet
  • (10) Jens Hauge
  • (11) Ole Didrik Blomberg
  • (9) Andreas Helmersen

Suplentes

  • (1) Julian Faye Lund
  • (2) Villads Nielsen
  • (14) Ulrik Saltnes
  • (28) Assan Sanyang
  • (32) Kasper Solhaug
  • (17) Ola Brynhildsen
  • (25) Isak Määttä
  • (22) Joel Mvuka

Entrenador: Kjetil Knutsen

Formación confirmada de Borussia Dortmund

Titulares

  • (1) Gregor Kobel
  • (3) Waldemar Anton
  • (22) Joane Gadou
  • (5) Ramy Bensebaini
  • (14) Maximilian Beier
  • (7) Jobe Bellingham
  • (40) Samuele Inacio
  • (19) Konstantinos Karetsas
  • (24) Daniel Svensson
  • (25) Joey Veerman
  • (21) Fábio Silva

Suplentes

  • (30) Patrick Drewes
  • (33) Alexander Meyer
  • (39) Filippo Mané
  • (36) Kauã Prates
  • (49) Luca Reggiani
  • (26) Julian Ryerson
  • (17) Carney Chukwuemeka
  • (8) Felix Nmecha
  • (18) Ethan Nwaneri
  • (20) Marcel Sabitzer
  • (41) Mathis Albert
  • (9) Serhou Guirassy

Entrenador: Niko Kovac

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de FK Bodo/Glimt y Borussia Dortmund?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de FK Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. FK Bodo/Glimt recibe a Borussia Dortmund en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

FK Bodo/GlimtBorussia DortmundChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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