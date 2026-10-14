FK Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

FK Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
38´ Córner para Borussia Dortmund
Ejecuta el tiro de esquina Joey Veerman.
33´ Saque de arco para FK Bodo/Glimt
Desde el fondo la pone en juego Nikita Haikin.
28´ ¡Tiro desviado de FK Bodo/Glimt!
Disparo de Jens Hauge y el remate se va afuera.
24´ Tarjeta amarilla para Borussia Dortmund
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fábio Silva.
18´ Saque de arco para Borussia Dortmund
Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.
18´ ¡Tiro desviado de FK Bodo/Glimt!
Disparo de Sondre Brunstad Fet y el remate se va afuera.
12´ Tarjeta amarilla para Borussia Dortmund
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Joane Gadou.
9´ ¡FK Bodo/Glimt se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jens Hauge fue bloqueado por Gregor Kobel.
9´ Córner para FK Bodo/Glimt
Ejecuta el tiro de esquina Ole Didrik Blomberg.
8´ ¡FK Bodo/Glimt se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Patrick Berg fue bloqueado por Waldemar Anton.
6´ Fuera de juego en FK Bodo/Glimt
Posición adelantada de Ole Didrik Blomberg.
5´ Saque de arco para FK Bodo/Glimt
Desde el fondo la pone en juego Nikita Haikin.
4´ ¡Tiro desviado de Borussia Dortmund!
Disparo de Ramy Bensebaini y el remate se va afuera.
3´ Córner para Borussia Dortmund
Ejecuta el tiro de esquina Daniel Svensson.
0´ Saque de arco para Borussia Dortmund
Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.
0´ ¡Tiro desviado de FK Bodo/Glimt!
Disparo de Sondre Brunstad Fet y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Aspmyra Stadion, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de FK Bodo/Glimt y Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Urs Schnyder.
Formación confirmada de FK Bodo/Glimt
Titulares
- (12) Nikita Haikin
- (5) Haitam Aleesami
- (15) Fredrik Bjorkan
- (6) Jostein Gundersen
- (20) Fredrik Sjovold
- (8) Sondre Auklend
- (7) Patrick Berg
- (19) Sondre Brunstad Fet
- (10) Jens Hauge
- (11) Ole Didrik Blomberg
- (9) Andreas Helmersen
Suplentes
- (1) Julian Faye Lund
- (2) Villads Nielsen
- (14) Ulrik Saltnes
- (28) Assan Sanyang
- (32) Kasper Solhaug
- (17) Ola Brynhildsen
- (25) Isak Määttä
- (22) Joel Mvuka
Entrenador: Kjetil Knutsen
Formación confirmada de Borussia Dortmund
Titulares
- (1) Gregor Kobel
- (3) Waldemar Anton
- (22) Joane Gadou
- (5) Ramy Bensebaini
- (14) Maximilian Beier
- (7) Jobe Bellingham
- (40) Samuele Inacio
- (19) Konstantinos Karetsas
- (24) Daniel Svensson
- (25) Joey Veerman
- (21) Fábio Silva
Suplentes
- (30) Patrick Drewes
- (33) Alexander Meyer
- (39) Filippo Mané
- (36) Kauã Prates
- (49) Luca Reggiani
- (26) Julian Ryerson
- (17) Carney Chukwuemeka
- (8) Felix Nmecha
- (18) Ethan Nwaneri
- (20) Marcel Sabitzer
- (41) Mathis Albert
- (9) Serhou Guirassy
Entrenador: Niko Kovac
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de FK Bodo/Glimt y Borussia Dortmund?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de FK Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. FK Bodo/Glimt recibe a Borussia Dortmund en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
FK Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre FK Bodo/Glimt y Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.