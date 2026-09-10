Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Portadas Champions League 10 de septiembre Foto: Canal26.com

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Bayern Múnich recibe a FK Bodo/Glimt por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Allianz Arena y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!