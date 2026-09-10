Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Bayern Múnich recibe a FK Bodo/Glimt por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Allianz Arena y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Bayern Múnich y FK Bodo/Glimt por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.