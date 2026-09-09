Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt, por Champions League 2026-2027?
El partido se juega este Jueves, 10/09/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Allianz Arena, ubicado en Munich.
¿Por dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt, por Champions League 2026-2027?
El encuentro entre Bayern Múnich y FK Bodo/Glimt se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt, por Champions League 2026-2027?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Obrenovic, Rade, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.