FK Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

¿A qué hora juegan FK Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund, por Champions League 2026-2027?
El partido se juega este Miércoles, 14/10/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Aspmyra Stadion, ubicado en Bodo.
¿Por dónde ver en vivo FK Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund, por Champions League 2026-2027?
El encuentro entre FK Bodo/Glimt y Borussia Dortmund se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de FK Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund, por Champions League 2026-2027?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Schnyder, Urs, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.