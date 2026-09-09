Slavia Praga vs. Lens: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Portadas Champions League 10 de septiembre Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Slavia Praga y Lens por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Evzena Rosického de Praga. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Slavia Praga vs. Lens, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Jueves, 10/09/2026, a partir de las 16:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Evzena Rosického, ubicado en Praga.

¿Por dónde ver en vivo Slavia Praga vs. Lens, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre Slavia Praga y Lens se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.