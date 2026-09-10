Slavia Praga vs. Lens EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Portadas Champions League 10 de septiembre Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Slavia Praga choca ante Lens, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio Evzena Rosického ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.