comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Slavia Praga vs. Lens EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Slavia Praga y Lens por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Champions League 10 de septiembre
Portadas Champions League 10 de septiembre Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Slavia Praga choca ante Lens, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio Evzena Rosického ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.

Slavia PragaLensChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

    Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

  2. Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

    Bayern Múnich vs. FK Bodo/Glimt: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

  3. PSV vs. Shakhtar Donetsk:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

    PSV vs. Shakhtar Donetsk: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

  4. RESULTADO FINAL | Liverpool 0 - PSG 2 por Champions League 2025-2026

    RESULTADO FINAL | Liverpool 0 - PSG 2 por Champions League 2025-2026

  5. River le ganó a Independiente Rivadavia y quedó al borde de los 8 mejores de la Zona B

    River le ganó a Independiente Rivadavia y quedó al borde de los 8 mejores de la Zona B
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei todavía evalúa viajar a Reino Unido:la agenda que prepara el Gobierno en medio de la tensión por Malvinas

Milei todavía evalúa viajar a Reino Unido: la agenda que prepara el Gobierno en medio de la tensión por Malvinas

El Gobierno amplía las denuncias y apunta contra directivos de las petroleras que operan en Malvinas

Mayra Mendoza presentó un proyecto de ley para instalar carteles sobre prevención del suicidio en puntos estratégicos

Cámara de Diputados:la oposición logró aprobar su plan de trabajo sobre la emergencia en Discapacidad y la morosidad

Economía

Calendario de pagos ANSES:quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cuáles son los montos

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cuáles son los montos

Se conoce el dato de inflación de agosto:qué número espera el Gobierno y qué proyectan los analistas

Suiza busca trabajadores para la construcción:ofrece salarios de hasta 6.500 euros y hay más de 20.000 vacantes

Una reconocida marca de ropa entró en concurso de acreedores por una deuda millonaria:tiene locales en Palermo, Recoleta y Flores

Internacionales

Es el túnel de Agua Negra:la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Es el túnel de Agua Negra: la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Video:así fue el ataque que Ucrania lanzó contra una planta de gas en el Ártico ruso

¿China se prepara para la guerra?:Pekín reforma su Ley de Movilización de la Defensa Nacional

Buscan voluntarios para vivir en un refugio natural de Buenos Aires:ofrecen alojamiento, comida y formación en agroecología