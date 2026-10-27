En 1931, el crimen de Julia Wallace quedó impune tras un polémico juicio: 95 años después, la justicia británica continúa sin hallar al culpable

El crimen de Julia Wallace en Liverpool, Inglaterra. Foto: William Helbert Wallace

El Liverpool Central Chess Club es el club de ajedrez más antiguo de Inglaterra. Ubicado en la ciudad que vio nacer a la icónica banda The Beatles, se fundó en 1837 y hasta el día de hoy recibe a cientos de aficionados que se reúnen cada tarde para jugar y divertirse en compañía. Pero hace 95 años exactamente ocurrió algo entre inesperado y aterrador: el encargado del lugar recibió un mensaje dirigido a uno de los miembros más prolíficos de la asociación, William Herbert Wallace.

Según él mismo contó, desde el club le comunicaron que un sujeto lo citaba el día 20 de enero de 1931 en 25 Menlove Gardens East a las siete de la tarde. Algunas horas más tarde, el propio aficionado al ajedrez se convertiría en el principal sospechoso del crimen de Julia Wallace, su esposa.

El asesinato de esta mujer es uno de los mayores misterios en la historia policial británica. Su marido enfrentó un juicio en el que fue condenado, pero meses más tarde se anuló la condena y el hombre quedó libre de cargos. La investigación nunca sumó nuevos sospechosos y a casi un siglo de lo ocurrido, el homicidio quedó totalmente impune. ¿Qué pasó realmente con Julia Wallace y por qué eliminaron la sentencia su esposo?

Cómo se conocieron Julia Wallace y William Herbert Wallace

Si bien hay discrepancias respecto a este dato, se cree que Julia tenía 17 años más que William, nacido el 29 de agosto de 1878. Se habrían conocido, de acuerdo a la Fundación Julia Wallace, en 1911 en la ciudad de Harrogate, en el condado de Yorkshire.

Mientras él se habría estado desempeñando como agente del Partido Liberal, Julia residía en una vivienda a muy pocas cuadras del trabajo de su futuro esposo. Rápidamente comenzaron a salir y habrían estado de novios por dos años hasta que William le propuso matrimonio.

William Wallace, marido de Julia y considerado el principal sospechoso del crimen. Foto: Fundación Julia Wallace

Se casaron el 24 de marzo de 1914 en esa ciudad del Inglaterra. Harrogate se encuentra a 300 kilómetros al norte de Londres y ,finalmente, al poco tiempo, se mudaron a Liverpool. William comenzó a trabajar en una compañía de seguros llamada Prudential Assurance Company y, según sus propias palabras, el vínculo con Julia “era muy bueno” y se consideraba “una persona feliz al lado de su pareja”.

El día del crimen

Aquel 20 de enero de 1931, tras la llamada del encargado del Liverpool Central Chess Club, William Herbert Wallace se dirigió a la dirección que ese potencial cliente lo había llamado al club de ajedrez. Cerca de las 18.45h, Wallace salió de su vivienda ubicada en la calle 29 Wolverton Street hacia 25 Menlove Gardens East.

De acuerdo a la reconstrucción policial, el hombre se tomó el tranvía para llegar al encuentro y, una vez en el lugar, comenzó a esperar. El cliente nunca llegó. Minutos más tarde, decidió regresar a su casa de la misma manera.

No obstante, al ingresar a su vivienda, encontró a su esposa Julia Wallace muerta en una de las salas. La mujer tenía severas lesiones en la cabeza y se presume que fue asesinada a golpes, aunque el arma homicida nunca fue hallada.

La investigación por el crimen de Julia Wallace

Uno de los primeros datos que llamó la atención de los investigadores es que la puerta no tenía signos de haber sido forzada. Tampoco se habían llevado elementos de valor. Es decir que la hipótesis de robo, en principio, había quedado descartada.

Entonces, si el asesino logró entrar a la casa sin problemas, ¿Julia lo conocía? Esta fue una de las preguntas que empezaron a hacerse los policías. Por eso, pocas semanas después, William Herbert Wallace fue arrestado por ser considerado el principal sospechoso del crimen de su esposa.

La Fiscalía del Criminal Investigation Department (CID) que llevaba la causa creía que Wallace había planeado la llamada al club de ajedrez para tener una coartada. Si él no estaba en su vivienda al momento del crimen, entonces, él no podía ser el asesino.

Los agentes de Policía de Liverpool City hicieron una amplia investigación técnica respecto a los horarios del tranvía que se tomó Wallace para verificar cuánto tiempo podría haber tardado en realizar el viaje ida y vuelta.

También constataron que la dirección del supuesto encuentro no existía e intentaron dar con el sitio desde donde se realizó la llamada al club de ajedrez para concretar la cita, pero jamás pudieron dar con la identidad de la persona que hizo esa comunicación.

El juicio que condenó a William Herbert Wallace: ¿por qué anularon su pena?

Pese a que la investigación carecía de elementos fuertes contra William Wallace, el hombre fue llevado a juicio como presunto asesino de Julia. El debate comenzó el 22 de abril de 1931 y finalizó solo tres días después, el 25 de abril de 1931.

El club de ajedrez en el jugaba William Helbert Wallace. Foto: Liverpool Chess

La Fiscalía argumentó los siguientes puntos contra Wallace:

La dirección del llamado del supuesto cliente no existía.

Se consideraba un plan premeditado para “hacer parecer” que no estaba en su casa.

Por eso, el Tribunal de Liverpool creyó que era culpable del asesinato de su esposa y lo condenó a muerte (a la horca).

No pasó siquiera un mes para que la defensa de William Herbert Wallace presentara una apelación a su sentencia. El Lord Chief Justice examinó el caso y el 19 de mayo de 1931 comunicó su decisión de anular por completo la pena.

Los magistrados consideraban que los elementos contra Wallace no eran lo suficientemente consistentes. A su vez, Wallace se anotó otro punto con la hora de muerte de su mujer que nunca pudo ser esclarecida. Esto hubiese sido fundamental para que la pena no quede anulada.

De esta manera, Wallace quedó libre y regresó a trabajar a la aseguradora Prudential, aunque murió dos años después del crimen, a los 55. Si bien la investigación por el crimen continuó, los Policías no llegaron a un sospechoso concreto y el asesino de Julia Wallace nunca fue identificado: su caso lleva casi 100 años sin resolverse.