Liverpool vs. Villarreal EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Liverpool y Villarreal por Champions League 2026-2027. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Anfield de Liverpool.
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Liverpool vs. Villarreal:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Liverpool y Villarreal por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.