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Liverpool vs. Villarreal EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Liverpool y Villarreal por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Liverpool vs Villarreal por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Liverpool y Villarreal por Champions League 2026-2027. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Anfield de Liverpool.

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