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Alarma en el Bayern Munich: Vincent Kompany se desplomó en el entrenamiento y debió ser internado

El entrenador del conjunto bávaro se desplomó mientras observaba un entrenamiento del equipo amateur. “Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite”, expresó el club en un comunicado.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Vincent Kompany, técnico del Bayern Munich.
Vincent Kompany, técnico del Bayern Munich. Foto: REUTERS
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Vincent Kompany, técnico del Bayern Munich, se encuentra internado en un hospital tras desplomarse e en el campo de juego cuando observaba un entrenamiento del equipo amateur, según informó el club bávaro.

“Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica”, indicó el conjunto alemán en un breve comunicado en el que señaló que los entrenamientos y demás obligaciones serán asumidos por el equipo del belga hasta nuevo aviso.

“La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente”, declaró el director deportivo Max Eberl.

“Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación”, agregó.

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Vincent Kompany, técnico del Bayern Munich.
Vincent Kompany, técnico del Bayern Munich. Foto: REUTERS

De acuerdo con el medio alemán Bild, Kompany había sufrido una infección viral la semana pasada que había debilitado su organismo y el lunes pasado estuvo ausente del entrenamiento por este motivo, lo que le llevó a ser examinado por los médicos del equipo alemán.

Según las fuentes de este medio, tras desplomarse, el entrenador tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital de la capital bávara, en un incidente “dramático” que dejó conmocionados a los presentes.

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