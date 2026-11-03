Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
45´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Riyadh Air Metropolitano! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
44´ Córner para Bayern Múnich
Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.
36´ Saque de arco para Atlético de Madrid
Desde el fondo la pone en juego Dávid Hancko.
35´ ¡Tiro desviado de Bayern Múnich!
Disparo de Josip Stanisic y el remate se va afuera.
33´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Harry Kane fue bloqueado por Dávid Hancko.
29´ ¡Tiro desviado de Atlético de Madrid!
Disparo de Alexander Sorloth y el remate se va afuera.
26´ ¡Tiro desviado de Bayern Múnich!
Disparo de Harry Kane y el remate se va afuera.
26´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Josip Stanisic fue bloqueado por Marc Pubill.
24´ ¡Tiro desviado de Atlético de Madrid!
Disparo de Pablo Barrios y el remate se va afuera.
23´ ¡Tiro desviado de Bayern Múnich!
Disparo de Konrad Laimer y el remate se va afuera.
22´ ¡Tiro desviado de Bayern Múnich!
Disparo de Lennart Karl y el remate se va afuera.
20´ Fuera de juego en Bayern Múnich
Posición adelantada de Konrad Laimer.
19´ ¡Tiro desviado de Atlético de Madrid!
Disparo de Julián Álvarez y el remate se va afuera.
14´ Córner para Atlético de Madrid
Ejecuta el tiro de esquina Julián Álvarez.
14´ ¡Atlético de Madrid se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Pablo Barrios fue bloqueado por Josip Stanisic.
13´ Córner para Atlético de Madrid
Ejecuta el tiro de esquina Julián Álvarez.
13´ Córner para Atlético de Madrid
Ejecuta el tiro de esquina Julián Álvarez.
12´ Saque de arco para Atlético de Madrid
Desde el fondo la pone en juego Robin Le Normand.
8´ Saque de arco para Atlético de Madrid
Desde el fondo la pone en juego Dávid Hancko.
1´ ¡Tiro desviado de Atlético de Madrid!
Disparo de Julián Álvarez y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Riyadh Air Metropolitano, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Atlético de Madrid y Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por François Letexier.
Formación confirmada de Atlético de Madrid
Titulares
- (13) Jan Oblak
- (22) Alex Grimaldo
- (17) Dávid Hancko
- (24) Robin Le Normand
- (18) Marc Pubill
- (10) Álex Baena
- (8) Pablo Barrios
- (14) Marcos Llorente
- (20) Giuliano Simeone
- (19) Julián Álvarez
- (9) Alexander Sorloth
Suplentes
- (1) Juan Musso
- (27) Jorge Domínguez
- (30) Dani Martinez
- (46) Jorge Castillo
- (7) Lee Kangin
- (4) Rodrigo Mendoza
- (6) Koke
- (3) Obed Vargas
- (15) Jonathan David
- (11) Ademola Lookman
- (16) Arnau Ortiz
Entrenador: Diego Simeone
Formación confirmada de Bayern Múnich
Titulares
- (1) Manuel Neuer
- (27) Konrad Laimer
- (44) Josip Stanisic
- (4) Jonathan Tah
- (2) Dayot Upamecano
- (8) Tom Bischof
- (19) Alphonso Davies
- (42) Lennart Karl
- (6) Joshua Kimmich
- (17) Michael Olise
- (9) Harry Kane
Suplentes
- (26) Sven Ulreich
- (40) Jonas Urbig
- (23) Sacha Boey
- (11) Nathaniel Brown
- (21) Hiroki Ito
- (3) Kim Minjae
- (46) Tim Binder
- (45) Aleksandar Pavlovic
Entrenador: Vincent Kompany
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Atlético de Madrid y Bayern Múnich?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Atlético de Madrid recibe a Bayern Múnich en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.