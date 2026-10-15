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Estudiantes vs. Flamengo: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Estudiantes de La Plata vs Flamengo por la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata vs Flamengo por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Jueves, 15/10/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi, ubicado en La Plata.

¿Por dónde ver en vivo Estudiantes vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Estudiantes y Flamengo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, Fox Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Estudiantes vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Juan Gabriel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Estudiantes LPFlamengo (Brasil)Copa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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