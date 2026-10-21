Palmeiras vs. Fluminense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Palmeiras recibe a Fluminense por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Nubank Parque y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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Palmeiras vs. Fluminense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Palmeiras y Fluminense por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.