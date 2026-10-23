Histórico: Estudiantes le ganó a Flamengo por penales y jugará la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras

El Pincha jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Foto: EFE

Estudiantes de La Plata hizo historia en Brasil y se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar a Flamengo por 3 a 2 en la definición por penales luego de empatar 0 a 0 durante los 90 minutos. El equipo argentino jugó gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos por la expulsión de Baltasar Rodríguez y tuvo como figura al arquero Fernando Muslera, quien atajó tres pelotas en la tanda.

El equipo que dirige Alexander “Cacique” Medina enfrentará a Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, donde buscará conquistar su quinta Copa Libertadores.