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Palmeiras vs. Fluminense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Palmeiras y Fluminense por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

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Portada de Palmeiras vs Fluminense por la Copa Libertadores.
Palmeiras vs Fluminense por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Palmeiras y Fluminense por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Nubank Parque de São Paulo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Miércoles, 21/10/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Nubank Parque, ubicado en São Paulo.

¿Por dónde ver en vivo Palmeiras vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Palmeiras y Fluminense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ostojich, Esteban, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

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