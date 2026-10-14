Fluminense vs. Palmeiras EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Fluminense vs Palmeiras por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Fluminense y Palmeiras por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro.