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Atlético Mineiro vs. MC Torque: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Atlético Mineiro y MC Torque por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.
Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Atlético Mineiro y MC Torque por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Miércoles, 14/10/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Arena MRV, ubicado en Belo Horizonte.

¿Por dónde ver en vivo Atlético Mineiro vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Atlético Mineiro y MC Torque se podrá ver en directo por Disney+ Premium, DSports, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Atlético Mineiro vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Betancur Gutiérrez, Carlos Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Atlético MineiroMC TorqueCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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