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Atlético Mineiro vs. MC Torque EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Atlético Mineiro y MC Torque por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.
Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Atlético Mineiro choca ante MC Torque, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Arena MRV ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

Atlético Mineiro vs MC Torque por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Atlético Mineiro y MC Torque?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, DSports, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Atlético Mineiro vs. MC Torque por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Atlético Mineiro recibe a MC Torque en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Atlético MineiroMC TorqueCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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