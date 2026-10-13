comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Boca Juniors vs. Vasco da Gama: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portada de Boca Juniors vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Boca Juniors vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuándo y dónde ver el partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Martes, 13/10/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Alberto J. Armando, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Boca Juniors vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Boca Juniors y Vasco da Gama se podrá ver en directo por DGO, Disney+ Premium, DSports, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Boca Juniors vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Maza Gómez, Piero, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Boca JuniorsVasco da GamaCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Gimnasia (Mendoza) 1 - 0 Newell`s:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    Gimnasia (Mendoza) 1 - 0 Newell`s: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

  2. Gimnasia (Mendoza) vs. Newell`s:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Gimnasia (Mendoza) vs. Newell`s: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Lanús 2 - 0 Vélez:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    Lanús 2 - 0 Vélez: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

  4. Inter vs. Club Brugge:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

    Inter vs. Club Brugge: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

  5. RB Leipzig vs. PSV:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

    RB Leipzig vs. PSV: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados y una semana clave:Presupuesto 2027, Malvinas y Ley de Tierras dominan la agenda

Sesión en la Cámara de Diputados

“Nos vemos pronto en la Argentina”:el mensaje del papa León XIV en la previa de su operación

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Economía

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, participa del 55º Coloquio de IDEA.

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Javier Milei:“Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

Internacionales

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana:ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

Maullín limita al norte con Los Muermos, al este con Puerto Montt y Calbuco, al sur con el canal de Chacao y al oeste con el océano Pacífico.

La inesperada web de la Casa Blanca para homenajear a Cristóbal Colón:“El héroe estadounidense por excelencia”

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

Se viene una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia