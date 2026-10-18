Belgrano vs. River Plate EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Belgrano vs River Plate por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
8´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Galván fue bloqueado por Thiago Cardozo.
4´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
0´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Beltrán fue bloqueado por Alexis Maldonado.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Julio César Villagra, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Belgrano y River Plate por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.
Formación confirmada de Belgrano
Titulares
- (25) Thiago Cardozo
- (17) Lisandro López
- (2) Alexis Maldonado
- (14) Leonardo Morales
- (3) Adrián Spörle
- (8) Ramiro Hernándes
- (21) Adrián Sánchez
- (20) Franco Vázquez
- (10) Lucas Zelarayán
- (9) Lucas Passerini
- (24) Emiliano Rigoni
Suplentes
- (23) Manuel Vicentini
- (26) Alcides Benitez
- (45) Agustín Falcón
- (13) Álvaro Ocampo
- (16) Federico Ricca
- (11) Francisco González Metilli
- (5) Santiago Longo
- (15) Ramiro Tulián
- (30) Gonzalo Zelarayán
- (22) Nicolás Fernández
- (37) Lautaro Gutierrez
- (53) Juan Velázquez
Entrenador: Ricardo Zielinski
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (29) Gonzalo Montiel
- (3) Francisco Ortega
- (30) Nicolás Otamendi
- (23) Thiago Almada
- (50) Tobías Andrada
- (26) Tomás Galván
- (6) Aníbal Moreno
- (18) Lucas Beltrán
- (10) Ángel Correa
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (31) Facundo González
- (20) Giovanni González
- (2) Tobías Ramírez Cardozo
- (13) Lautaro Rivero
- (8) Mauro Arambarri
- (27) Santiago Espindola
- (24) Juan Cruz Meza
- (25) Lautaro Pereyra
- (19) Rafael Santos Borré
- (9) Sebastián Driussi
Entrenador: Leonardo Ponzio
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Belgrano y River Plate?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Belgrano vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Belgrano recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Belgrano vs. River Plate:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Belgrano y River Plate por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.