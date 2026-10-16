Defensa y Justicia vs. Instituto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Defensa y Justicia vs Instituto por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Defensa y Justicia y Instituto por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.
Formación confirmada de Defensa y Justicia
Titulares
- (1) Matías Borgogno
- (30) Demián Domínguez
- (29) Damián Fernández
- (21) David Martínez
- (28) Valentín Loza
- (19) David Barbona
- (24) Juan Manuel Gutiérrez
- (26) Jeremías Lucco
- (8) César Pérez
- (22) Maximiliano Porcel
- (9) Leandro Fernández
Suplentes
- (36) Lautaro Amadé
- (6) Ezequiel Burdin
- (16) Ayrton Portillo
- (40) Máximo Rodríguez
- (32) Nazareno Roselli
- (27) Domingo Blanco
- (5) Julián López
- (45) Thiago Martinez
- (20) Nicolás Palavecino
- (17) Agustín Hausch
- (11) Tiziano Perrotta
Entrenador: Julio César Vaccari
Formación confirmada de Instituto
Titulares
- (29) Marcos Ledesma
- (6) Fernando Alarcón
- (30) Jonathan Galván
- (26) Leonel Mosevich
- (55) Gustavo Abregú
- (2) Hernán De La Fuente
- (15) Matías Gallardo
- (3) Diego Sosa
- (21) Jeremías Lázaro
- (10) Alex Luna
- (17) Matías Tissera
Suplentes
- (35) Emanuel Sittaro
- (32) Agustín Bravo
- (22) Agustín Massaccesi
- (23) Juan Andrés Meli
- (8) Jonás Acevedo
- (13) Juan Ignacio Méndez
- (19) Lucas Sanseviero
- (14) Wilder Viera
- (20) Jhon Córdoba
- (11) Matias Fonseca
- (7) Nicolás Guerra
- (9) Facundo Suárez
Entrenador: Diego Flores
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Defensa y Justicia y Instituto?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Defensa y Justicia vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Defensa y Justicia recibe a Instituto en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Defensa y Justicia vs. Instituto:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Defensa y Justicia y Instituto por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.