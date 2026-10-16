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Defensa y Justicia vs. Instituto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Defensa y Justicia y Instituto por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Defensa y Justicia vs Instituto por el Torneo Clausura.
Defensa y Justicia vs Instituto por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Defensa y Justicia recibe a Instituto por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Norberto Tomaghello y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Defensa y Justicia vs Instituto por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Defensa y Justicia y Instituto por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.

Formación confirmada de Defensa y Justicia

Titulares

  • (1) Matías Borgogno
  • (30) Demián Domínguez
  • (29) Damián Fernández
  • (21) David Martínez
  • (28) Valentín Loza
  • (19) David Barbona
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez
  • (26) Jeremías Lucco
  • (8) César Pérez
  • (22) Maximiliano Porcel
  • (9) Leandro Fernández

Suplentes

  • (36) Lautaro Amadé
  • (6) Ezequiel Burdin
  • (16) Ayrton Portillo
  • (40) Máximo Rodríguez
  • (32) Nazareno Roselli
  • (27) Domingo Blanco
  • (5) Julián López
  • (45) Thiago Martinez
  • (20) Nicolás Palavecino
  • (17) Agustín Hausch
  • (11) Tiziano Perrotta

Entrenador: Julio César Vaccari

Formación confirmada de Instituto

Titulares

  • (29) Marcos Ledesma
  • (6) Fernando Alarcón
  • (30) Jonathan Galván
  • (26) Leonel Mosevich
  • (55) Gustavo Abregú
  • (2) Hernán De La Fuente
  • (15) Matías Gallardo
  • (3) Diego Sosa
  • (21) Jeremías Lázaro
  • (10) Alex Luna
  • (17) Matías Tissera

Suplentes

  • (35) Emanuel Sittaro
  • (32) Agustín Bravo
  • (22) Agustín Massaccesi
  • (23) Juan Andrés Meli
  • (8) Jonás Acevedo
  • (13) Juan Ignacio Méndez
  • (19) Lucas Sanseviero
  • (14) Wilder Viera
  • (20) Jhon Córdoba
  • (11) Matias Fonseca
  • (7) Nicolás Guerra
  • (9) Facundo Suárez

Entrenador: Diego Flores

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Defensa y Justicia y Instituto?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Defensa y Justicia vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Defensa y Justicia recibe a Instituto en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

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