Vélez vs. Gimnasia (Mendoza) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Vélez vs Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Vélez y Gimnasia (Mendoza) por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 20:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Estadio José Amalfitani de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.