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Vélez vs. San Lorenzo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Vélez y San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Portada del partido Vélez vs San Lorenzo por el Toreno Clausura 2026.
Vélez vs San Lorenzo por el Toreno Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Vélez y San Lorenzo por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:15 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Estadio José Amalfitani de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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