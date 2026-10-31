Vélez vs. San Lorenzo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Vélez vs San Lorenzo por el Toreno Clausura 2026. Foto: Canal26.com

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Vélez y San Lorenzo por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:15 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Estadio José Amalfitani de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.