Cómo ver el recibo de haberes para jubilados y pensionados en la app Mi ANSES: conocé el paso a paso

Cómo ver el recibo de haberes para jubilados y pensionados desde la app. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, permite a todos los jubilados y pensionados afiliados ver sus recibos de haberes a través de la app “mi ANSES”. Es por eso que el organismo comunicó el paso a paso para poder ver el comprobante de manera sencilla y rápida.

Los documentos necesarios para ingresar a aquella información son el CUIL y la Clave de Seguridad Social para asegurar el entorno y la confidencialidad de la consulta. Allí, los interesados podrán ver el último recibo y el historial de liquidaciones, con los conceptos detallados del cobro de cada prestación mensual. Además, este comprobante cuenta con firma digital y tiene validez oficial para cualquier trámite.

Los documentos necesarios para ingresar a Mi ANSES son el CUIL y la Clave de Seguridad Social. Foto: ANSES.

Paso a paso: cómo acceder al recibo de haberes para jubilados y pensionados en la app Mi ANSES

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la app mi ANSES. Seleccionar la opción Jubilación > Consultar recibos de haberes. Allí aparece la información del último recibo disponible y de todos los anteriores. Al cliquear en el ícono de descarga, se brinda la opción del envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES, para su posterior impresión.

Cómo acceder al recibo de haberes para jubilados y pensionados en la app Mi ANSES. Foto: ANSES.

Otra forma de acceder al recibo de haberes es desde el sitio oficial de ANSES, sección mi ANSES.

Cómo funciona ANSES este jueves 15 de octubre con el paro de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre con movilizaciones en distintas ciudades del país. La medida de fuerza afectará el funcionamiento de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el sindicato se concentrará frente al Congreso desde las 13.30.

El reclamo central de la organización es la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, firmado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión. La protesta coincidirá con una sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para debatir el decreto y con la Marcha Federal Universitaria, que reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA

En el caso del PAMI y la ANSES, ATE anunció que la atención estará limitada a las emergencias.