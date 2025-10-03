Furor por el histórico Fitito: así es el potencial modelo 2025 del Fiat 600 que imaginó la IA

Cómo sería el nuevo modelo del Fiat 600 hecho con la inteligencia artificial del Chat GPT. La foto del Fitito.

La caravana de "Fititos". Foto: Télam

El histórico Fitito que marcó a generaciones en la Argentina y la inteligencia artificial del Chat GPT creó un potencial modelo 2025 del auto que combina la esencia simple y entrañable de aquel clásico con toda la tecnología y diseño contemporáneo. ideal para quienes quieren historia, innovación y estilo en un mismo vehículo.

Las características que tendría el potencial Fitito 2025

Motor y rendimiento

El nuevo 600 ofrecería una doble propuesta: una versión eléctrica, con batería de 48 kWh y hasta 360 km de autonomía, pensada para uso urbano y trayectos cortos; y una opción híbrida ligera 1.2 turbo de 110 CV, que equilibra potencia y eficiencia. Con un chasis compacto y tracción delantera, el rendimiento apunta a un manejo ágil en ciudad y estable en ruta, recordando la simpleza del Fitito pero adaptada a los estándares actuales.

Tecnología y confort

En su interior, el Fiat 600 2025 combinaría diseño retro y modernidad: un tablero digital configurable de 7 pulgadas que simula los relojes del modelo original, junto a una pantalla central de 10” compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Los asientos estarían tapizados en cuero ecológico con costuras visibles, evocando las terminaciones clásicas, y se sumarían detalles cromados en puertas y volante. El climatizador automático bizona, los puertos USB-C y un sistema de sonido premium reforzarían la idea de confort urbano.

Seguridad

La evolución también se haría notar en este aspecto: seis airbags, control de estabilidad (ESP), frenado autónomo de emergencia, asistente de carril y cámara 360° formarían parte del equipamiento de serie, buscando acercar el modelo a los estándares de autos urbanos europeos y garantizando confianza en trayectos cortos o largos.

Así es el Fitito que imaginó la inteligencia artificial del Chat GPT. Foto: Chat GPT

Precio y disponibilidad

El Fiat 600 2025 se ubicaría en el segmento de autos compactos accesibles, con un precio estimado de 22.000 dólares para la versión híbrida y 28.000 para la eléctrica, lo que lo pondría en competencia directa con modelos como el Renault Kwid eléctrico y el Peugeot 208 híbrido. Se proyectaría su producción en Brasil y su posterior llegada a la Argentina, apostando a un mercado que busca movilidad sustentable y con identidad histórica.