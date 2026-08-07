comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Constancia de CUIL de ANSES: cómo descargar gratis el documento online en pocos pasos

La constancia de CUIL es uno de los documentos más solicitados para trámites laborales, bancarios y administrativos en Argentina. El trámite está disponible para cualquier persona que necesite generar, descargar o imprimir su constancia.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Trámites ANSES
Trámites ANSES Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La constancia de CUIL es uno de los documentos más solicitados para realizar trámites laborales, bancarios y administrativos en Argentina. La buena noticia es que se puede obtener gratis, de manera digital y sin turno, directamente desde los canales oficiales de ANSES y Argentina.gob.ar.

Este comprobante puede descargarse en pocos minutos y sirve para presentar ante empleadores, bancos, organismos públicos y otras entidades que requieran verificar el Código Único de Identificación Laboral.

Qué es la constancia de CUIL y por qué puede hacerte falta

El CUIL, sigla de Código Único de Identificación Laboral, es un número otorgado por ANSES que permite identificar a cada persona dentro del sistema laboral y previsional argentino.

Constancia de CUIL de ANSES
Trámites ANSES Foto: ANSES

Este código se utiliza para registrar aportes jubilatorios, acceder a asignaciones familiares y realizar gestiones en organismos públicos, bancos, registros del automotor y otras entidades.

Contenido Recomendado

ANSES activa los pagos de agosto:quiénes cobran del 10 al 14 y cómo consultar tu fecha

ANSES activa los pagos de agosto: quiénes cobran del 10 al 14 y cómo consultar tu fecha

Pensión por invalidez y viudez ANSES:cuánto se cobra en agosto 2026 y cómo consultar el trámite

Pensión por invalidez y viudez ANSES: cuánto se cobra en agosto 2026 y cómo consultar el trámite

Aunque muchas personas lo asocian únicamente con el inicio de una relación laboral, la constancia de CUIL puede ser requerida en distintas situaciones: al comenzar un trabajo, presentar documentación ante un banco, realizar trámites de seguridad social o completar gestiones ante instituciones públicas y privadas.

Por eso, tener el comprobante descargado en el celular o guardado en formato PDF puede ahorrar tiempo y evitar demoras cuando aparece un trámite urgente.

Cómo descargar la constancia de CUIL gratis desde ANSES

El trámite para obtener la constancia de CUIL se realiza de forma online y sin costo. Si necesitás el comprobante para hacer una gestión, podés completar tus datos en el formulario oficial para generarlo, descargarlo e imprimirlo.

ANSES, cómo se cobra con el feriado
Oficinas ANSES Foto: ANSES

Para obtenerla, el procedimiento es simple:

  1. Ingresar al sitio oficial de Argentina.gob.ar o a la página de ANSES destinada a la constancia de CUIL.
  2. Completar los datos personales solicitados en el formulario.
  3. Generar la constancia de CUIL.
  4. Descargar el archivo o imprimirlo, según la necesidad del trámite.

El trámite es gratuito y no requiere intermediarios. Por eso, se recomienda realizarlo siempre desde los canales oficiales para evitar sitios no autorizados o posibles cobros indebidos.

Qué datos necesitás para obtener la constancia

Para realizar la gestión se requiere contar con DNI. En el formulario oficial de descarga se solicitan datos básicos como:

  • Tipo y número de documento
  • Nombre
  • Apellido
  • Sexo
  • Fecha de nacimiento

Es importante cargar la información tal como figura en la documentación personal. Un dato mal escrito puede impedir que el sistema encuentre el registro o que genere correctamente el comprobante.

¿La constancia de CUIL digital tiene validez?

Sí. La constancia que se imprime desde la web de ANSES es válida para cualquier trámite, no tiene vencimiento y no requiere firma ni sello.

Este punto es clave, porque muchas personas creen que deben pedir una versión física en una oficina o que el documento necesita una certificación adicional. Sin embargo, la versión generada online tiene validez para presentaciones habituales.

En la práctica, esto significa que podés descargar la constancia de CUIL digital, guardarla en tu celular, enviarla por correo electrónico o imprimirla cuando sea necesario.

También podés descargarla desde Mi Argentina

Otra alternativa disponible es obtener la constancia desde Mi Argentina. Esta opción puede resultar práctica para quienes ya usan la aplicación o el sitio para consultar otros documentos digitales.

Desde la cuenta de Mi Argentina, la descarga puede ser más rápida porque la plataforma ya cuenta con parte de la información personal cargada. De esta manera, el usuario puede acceder al comprobante sin volver a completar todos los datos cada vez que lo necesite.

Qué pasa si soy extranjero y necesito CUIL

Las personas extranjeras que quieran trabajar en el país deben generar un CUIL provisorio después de haber realizado previamente los trámites correspondientes en Migraciones.

Luego, cuando obtengan el DNI para extranjeros o naturalizados, deberán gestionar el CUIL definitivo y solicitar la unificación con el provisorio.

Este paso es importante para evitar duplicaciones y mantener un único registro asociado a la actividad laboral y previsional.

También se puede pedir en una oficina de ANSES

Aunque la vía digital es la más cómoda para la mayoría de los usuarios, el trámite también puede realizarse de manera presencial.

La constancia de CUIL puede solicitarse personalmente en una oficina de ANSES, sin turno previo. De todos modos, si el sistema online funciona correctamente y los datos están actualizados, la descarga digital suele ser la opción más rápida.

Por qué conviene tener la constancia guardada

Tener una copia actualizada de la constancia de CUIL puede ser útil para resolver trámites sin perder tiempo. Al tratarse de un documento que no tiene vencimiento y que puede descargarse gratis, lo recomendable es conservar una versión en PDF en el celular, en el correo electrónico o en una carpeta segura.

En un contexto donde cada vez más gestiones se hacen de forma digital, contar con este comprobante a mano puede facilitar trámites laborales, bancarios y administrativos.

Además, al ser un documento requerido con frecuencia, tenerlo disponible evita tener que ingresar nuevamente al sitio cada vez que una entidad lo solicite.

Constancia de CUIL: el trámite gratuito que podés resolver en minutos

La constancia de CUIL de ANSES se convirtió en un documento básico para moverse dentro del sistema laboral y administrativo argentino. Se puede descargar gratis, imprimir desde casa y presentar sin firma ni sello adicional, siempre que haya sido generada desde los canales oficiales.

Para quienes necesitan resolver un trámite rápido, la opción online de ANSES y Argentina.gob.ar permite obtener el comprobante sin intermediarios, sin pagar gestores y sin hacer filas innecesarias.

ANSESTrámite
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Los nuevos F-16 coparán el cielo de Morón para celebrar una fecha clave de la Fuerza Aérea:cuándo y en dónde se podrá ver

    Los nuevos F-16 coparán el cielo de Morón para celebrar una fecha clave de la Fuerza Aérea: cuándo y en dónde se podrá ver

  2. Programa de Acompañamiento Social:quiénes cobran $78.000 en agosto 2026 y cuáles son los requisitos

    Programa de Acompañamiento Social: quiénes cobran $78.000 en agosto 2026 y cuáles son los requisitos

  3. Cuánto cuesta sacar el registro en Provincia de Buenos Aires en agosto 2026:valores, requisitos y multa por circular vencido

    Cuánto cuesta sacar el registro en Provincia de Buenos Aires en agosto 2026: valores, requisitos y multa por circular vencido

  4. F-16 en el cielo porteño:así fue la práctica previa al desfile aéreo de la Fuerza Aérea en Morón

    F-16 en el cielo porteño: así fue la práctica previa al desfile aéreo de la Fuerza Aérea en Morón

  5. Confucio, filósofo chino:“Mientras tu padre y tu madre subsistan, no te alejes mucho de ellos”

    Confucio, filósofo chino: “Mientras tu padre y tu madre subsistan, no te alejes mucho de ellos”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse