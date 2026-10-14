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Tragedia en Puerto Madryn: un marinero murió en alta mar tras un accidente dentro de un buque

Se trata de la segunda tragedia de este estilo en menos de seis meses. El hombre no llegó a ser asistido en tierra.

Redacción Sociedad
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Murio un marinero en un barco
Murio un marinero en un barco Foto: NA
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Un marinero murió a bordo de un buque luego de haber sufrido un accidente con el portón del aparejo de la nave y generó conmoción entre los tripulantes, debido a que se trata de la segunda tragedia de este estilo en menos de seis meses.

El buque Cabo Vírgenes había zarpado de Puerto Madryn el pasado 4 de octubre para concretar tareas de pesca de merluza común, con regreso previsto para este jueves 15. En medio del trayecto y a unas 200 millas náuticas al nordeste de Puerto Deseado se dio aviso por un accidente.

Según expusieron los tripulantes, un portón del aparejo de pesca aprisionó al marinero, provocándole fuertes dolores y vómitos. En la primera llamada indicaron que Alejandro Silva estaba consciente, pero el segundo contacto generó preocupación debido a que se encontraba inconsciente, por lo que se inició el protocolo de aeroevacuación de inmediato.

Accidente en un buque pesquero cerca de Puerto Madryn Foto: X/@LechuzaAtea

Qué sucedió en el barco pesquero donde murió el marinero

Desde el medio Pescare detallaron que, pese al accionar del rápido operativo por parte del equipo de aeroevacuaciones de la Prefectura Naval Argentina, antes de la llegada del helicóptero el marinero no presentaba signos vitales, por lo que se utilizó un desfibrilador externo automático (DEA) y se le realizó RCP, sin respuestas positivas.

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Con la confirmación de la muerte, se dio aviso a la auxiliar fiscal federal Romina Mariana Cerezo, que autorizó a la embarcación a modificar su rumbo hacia Puerto Madryn. Se espera que en las próximas horas se concreten las primeras testimoniales para determinar cómo ocurrió el accidente.

Luego del hecho, se conoció que el 23 de julio de 2026, el tripulante Eduardo Morales, de 50 años y oriundo de Sierra Grande, falleció tras caer al mar mientras trabajaba en el mismo pesquero.

Alarma en Puerto Madryn: se reportaron cinco ballenas muertas en menos de 48 horas

La aparición de ballenas muertas en Puerto Madryn generó alarma y las autoridades ya fueron advertidas de que esta temporada podría registrar el mayor nivel de mortalidad documentado para la especie.

Desde hace semanas se reportan ejemplares sin vida en las costas de la ciudad chubutense, pero la preocupación aumentó en los últimos días, luego de que se encontraran cinco ballenas muertas en menos de 48 horas.

Ballenas muertas en Puerto Madryn.
Ballenas muertas en Puerto Madryn. Foto: Canal 26.

En la mañana del martes, una ballena franca austral fue vista en inmediaciones de las calles Roca y 9 de Julio. Una situación similar se registró durante el último fin de semana largo en Playa Kaiser, la Curva del Indio, Playa Paraná y el sector comprendido entre Prefectura y el Club Náutico Atlántico Sud.

Ante este panorama, el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral activó los protocolos de recolección y análisis de muestras para determinar las causas de las muertes, según informó el medio El Comodorense.

A fines de septiembre, el programa confirmó a través de un comunicado que en 2012 se registraron 113 ballenatos muertos, la cifra más alta documentada hasta ese momento para la especie, tanto a nivel local como mundial.

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