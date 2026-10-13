Tragedia en la Ruta 2: dos muertos tras un choque entre un auto y una moto, uno de ellos era un policía retirado

Choque entre un auto y una moto, uno de ellos era un policía retirado. Foto: NA.

Un grave accidente de tránsito en la Ruta 2 dejó dos personas muertas, entre ellas un oficial retirado de la Policía Federal Argentina. El siniestro ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 42, en jurisdicción de La Plata, e involucró a un auto Fiat Cronos y una moto Kawasaki Ninja.

Cómo fue el accidente fatal en la Ruta 2

De acuerdo con la información policial preliminar difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el choque se produjo cuando el auto habría intentado cruzar la autovía para retomar el camino hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En esas circunstancias, la moto habría impactado contra el lateral del conductor del Fiat Cronos. La mecánica exacta del accidente todavía es materia de investigación y deberá establecerse mediante las pericias correspondientes.

La violencia de la colisión provocó la muerte de ambos conductores en el lugar, sin que pudieran ser trasladados a un centro de salud.

Choque entre un auto y una moto, uno de ellos era un policía retirado. Foto: NA.

Quiénes son las víctimas del choque en la Ruta 2

Una de las personas fallecidas fue identificada como Gustavo Alberto Giordani, un oficial retirado de la Policía Federal Argentina, quien se encontraba al volante del Fiat Cronos.

La segunda víctima era el conductor de la motocicleta Kawasaki Ninja. Según los primeros datos policiales, se trataba de un hombre mayor de edad cuya identidad todavía no había trascendido.

Hasta el momento, no se informaron otros vehículos involucrados en el siniestro.

Investigan las causas del accidente y hubo restricciones de tránsito

Tras el choque, efectivos policiales y personal de seguridad vial acudieron al kilómetro 42 de la Ruta 2 para intervenir en el lugar y realizar las tareas correspondientes.

Los investigadores aguardaban los resultados de las pericias y las autopsias para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que provocaron la muerte de los dos conductores.

Choque entre un auto y una moto, uno de ellos era un policía retirado. Foto: NA.

Como consecuencia del operativo, el carril rápido de la mano ascendente, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, permaneció reducido durante las tareas posteriores al accidente. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los automovilistas circular con precaución por el sector afectado.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a la maniobra que habría realizado el Fiat Cronos antes de recibir el impacto de la moto, aunque todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas del siniestro.