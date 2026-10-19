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Demandó a su vecina por $800.000 por humedad en La Matanza, pero la pericia demostró que la culpa era suya y el juicio se le volvió en contra

Una propietaria de 75 años aseguraba que las filtraciones en su casa venían de unos canteros de la vecina. Sin embargo, un perito ingeniero inspeccionó la construcción de casi 50 años y reveló que el deterioro respondía a la falta de mantenimiento propio.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La humedad en una pared medianera puede convertirse en un conflicto entre vecinos y terminar en los tribunales.
La humedad en una pared medianera puede convertirse en un conflicto entre vecinos y terminar en los tribunales. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.
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Los problemas de humedad en paredes medianeras pueden convertirse en una fuente de conflictos entre vecinos, especialmente cuando resulta difícil determinar de dónde provienen las filtraciones. Un caso ocurrido en La Matanza terminó en la Justicia y dejó una resolución concreta sobre quién debe hacerse cargo de los arreglos.

Una mujer de 75 años demandó a su vecina, de 76, a quien responsabilizó por el deterioro que presentaba una pared medianera. La reclamante sostuvo que el problema estaba relacionado con unos supuestos canteros ubicados del otro lado de la pared y solicitó una indemnización de aproximadamente $800.000 para cubrir los gastos de reparación y pintura.

Sin embargo, durante el proceso judicial apareció un elemento que terminó siendo determinante: un informe realizado por un perito ingeniero.

Qué determinó la pericia sobre la humedad de la medianera

El especialista inspeccionó la pared y estableció que la construcción tenía casi 50 años de antigüedad. Según el informe, el origen de las filtraciones no estaba relacionado con las condiciones del inmueble de la vecina demandada.

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La pericia concluyó que el deterioro se debía a la falta de mantenimiento y al agotamiento natural de la capa aislante correspondiente al sector de la mujer que había iniciado el reclamo.

La medianera tenía casi 50 años y el informe atribuyó el deterioro a la falta de mantenimiento y al desgaste de la capa aislante. Foto: Grok IA.

Además, el experto comprobó que la parte de la pared correspondiente a la vecina denunciada contaba con un correcto sellado y terminación.

La demandada, por su parte, había negado que existieran los canteros señalados por su vecina y explicó que en ese sector solamente tenía macetas móviles. También había realizado trabajos de impermeabilización.

La Justicia rechazó el reclamo por $800.000

Con las conclusiones de la pericia como uno de los elementos centrales del expediente, el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de La Matanza analizó si existían pruebas suficientes para atribuirle a la vecina la responsabilidad por los daños.

El magistrado concluyó que no se había acreditado que la demandada hubiera provocado el deterioro de la medianera. Por ese motivo, rechazó el reclamo económico de aproximadamente $800.000.

La Justicia rechazó el reclamo de $800.000 y determinó que la mujer que inició la demanda deberá pagar las costas del proceso. Foto: REUTERS

Pero la resolución tuvo además otra consecuencia para quien inició el juicio: deberá afrontar las costas del proceso judicial.

Qué pasa cuando hay humedad en una pared medianera

El caso muestra la importancia de determinar técnicamente cuál es el origen de una filtración antes de atribuir responsabilidades. La antigüedad de la construcción, el estado de la impermeabilización, el mantenimiento de cada sector y la existencia de una causa concreta del daño pueden resultar determinantes en un conflicto entre propietarios.

En este expediente, la Justicia consideró que las pruebas reunidas no permitían responsabilizar a la vecina por la humedad denunciada y que el deterioro estaba relacionado con el desgaste y la falta de mantenimiento del sector correspondiente a quien realizó el reclamo.

Fallo judicialConflicto vecinalVecinos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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