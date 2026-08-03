¿Podés cortar las ramas del árbol de tu vecino si invaden tu patio? Un abogado explicó qué dice la ley

Las ramas que invaden un jardín o patio vecino son uno de los conflictos más frecuentes entre propietarios y están reguladas por el Código Civil español. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Los árboles ubicados junto a la medianera son una de las causas más frecuentes de conflictos entre vecinos. La caída constante de hojas, la sombra sobre patios y jardines, las ramas que invaden otra propiedad o las raíces que afectan cañerías y veredas suelen generar discusiones que, en algunos casos, terminan en los tribunales.

Sobre este tema habló el abogado Juan Antonio Ramos, graduado de la Universidad de Valencia y dedicado a divulgar contenidos jurídicos en redes sociales. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, respondió una consulta muy habitual: qué derechos tiene un propietario cuando el árbol del vecino invade su terreno.

Según la legislación española, la obligación de podar las ramas que cruzan la medianera corresponde al propietario del árbol. Foto: Pinterest.

Según explicó, la respuesta está contemplada en el Código Civil español, que regula tanto la distancia mínima para plantar árboles como las soluciones cuando las ramas o las raíces atraviesan los límites entre propiedades.

Qué dice el abogado Juan Ramos sobre los límites del jardín y la propiedad privada

El primer aspecto que analiza la legislación es la ubicación del árbol respecto de la línea divisoria entre dos terrenos. Como explicó Juan Antonio Ramos, “nuestro vecino no podrá plantar ningún árbol a menos de dos metros de nuestra finca”. Esa regla surge del artículo 591 del Código Civil español y se aplica como criterio general cuando no existen ordenanzas municipales que establezcan otra distancia.

La norma dispone textualmente: “No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, y, en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos”.

El Código Civil establece una distancia mínima para plantar árboles cerca del límite entre dos propiedades, salvo que existan ordenanzas municipales diferentes. Foto: Freepik

De este modo, la ley diferencia entre árboles de gran porte, que deben respetar una separación mínima de dos metros, y arbustos o árboles bajos, cuya distancia mínima es de 50 centímetros.

Además, el propio artículo establece que cuando un árbol fue plantado incumpliendo esas distancias, el propietario afectado puede solicitar que sea retirado. En ese sentido, Ramos afirmó: “Si hubiera árboles a menos de dos metros de distancia, podremos exigir judicialmente que los arranque”.

¿Es legal podar las ramas del árbol de un vecino que invaden tu propiedad?

Aunque muchas personas creen que pueden cortar por su cuenta las ramas que ingresan en su jardín, la legislación española establece un procedimiento diferente.

El artículo 592 del Código Civil señala: “Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad”.

Cuando las raíces de un árbol invaden el terreno lindero y provocan daños, la ley permite al propietario afectado cortarlas dentro de su parcela. Foto: Freepik

Por ese motivo, Juan Antonio Ramos explicó: “Si las ramas de los árboles del vecino se extienden sobre nuestra propiedad, tendremos derecho a exigirle que las corte en el tramo que pasa sobre nuestra finca”.

En consecuencia, la ley reconoce el derecho del propietario afectado a reclamar la poda, pero la obligación de realizar ese trabajo recae sobre el dueño del árbol y no sobre quien sufre la invasión.

La situación es diferente cuando el problema está bajo tierra. El mismo artículo dispone que, si las raíces del árbol vecino ingresan en otra propiedad, el titular del terreno puede cortarlas dentro de los límites de su parcela. Sobre este punto, el abogado explicó: “Si lo que invadiera nuestro terreno fueran las raíces de los árboles del vecino, tendremos derecho incluso a cortarlas nosotros mismos”.

Cómo exigir legalmente a tu vecino que corte las ramas de su árbol

Cuando las ramas invaden una propiedad privada y el vecino no accede voluntariamente a podarlas, el propietario afectado puede realizar un reclamo formal apoyándose en lo establecido por el Código Civil.

Antes de iniciar un reclamo judicial, los especialistas recomiendan intentar resolver el conflicto mediante el diálogo o la mediación entre vecinos. Foto: Pexels.

Lo recomendable es dejar constancia del pedido mediante un medio fehaciente, como una comunicación escrita, especialmente si la invasión provoca daños, riesgos para las personas o afecta el uso normal del inmueble.

Si el conflicto persiste, la legislación permite acudir a la vía judicial para solicitar que un juez ordene la poda de las ramas que exceden los límites de la propiedad o, cuando corresponda, el retiro del árbol si fue plantado incumpliendo las distancias mínimas previstas por la ley.

En este tipo de procesos, también pueden resultar útiles fotografías, informes técnicos o cualquier otra prueba que permita acreditar la invasión y los perjuicios ocasionados.

Pasos para resolver un conflicto entre vecinos por árboles sin llegar a la justicia

Antes de iniciar una demanda, los especialistas recomiendan intentar una solución dialogada. En muchos casos, una conversación entre ambas partes alcanza para acordar una poda o el traslado del árbol sin necesidad de judicializar el conflicto.

Conocer qué derechos y obligaciones establece la ley puede ayudar a evitar conflictos vecinales y encontrar una solución antes de llegar a la Justicia. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Si no existe entendimiento, otra alternativa es recurrir a instancias de mediación, un mecanismo que en numerosas jurisdicciones permite buscar un acuerdo con la asistencia de un tercero imparcial antes de acudir a los tribunales.

También es importante consultar las ordenanzas municipales, ya que muchos ayuntamientos cuentan con normas específicas sobre arbolado privado, especies protegidas, mantenimiento de jardines y distancias mínimas de plantación. Incluso algunas localidades contemplan sanciones económicas para quienes incumplen esas disposiciones.

Conocer la normativa vigente y actuar de manera preventiva suele ser la mejor herramienta para evitar que un conflicto entre vecinos termine en un proceso judicial.