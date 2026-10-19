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La atacaron dos perros que estaban sueltos, terminó con cuatro cirugías en la pierna y la dueña deberá pagarle $20.818.991

La víctima necesitó cuatro intervenciones y un injerto de piel. Aunque nadie presenció la mordedura, los testimonios de vecinos fueron determinantes para el fallo de la Justicia.

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Dos perros juegan a pelear con la boca abierta.
Imagen ilustrativa. Los perros la atacaron mientras caminaba por Bariloche. Foto: Unsplash
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Una mujer que caminaba por una avenida de Bariloche fue atacada por dos perros que salieron de una propiedad, y uno de ellos le provocó graves lesiones en la pierna izquierda. El episodio ocurrió el 13 de diciembre de 2021 y derivó en una sentencia del 28 de agosto de 2026, en la que la Justicia civil de Río Negro condenó a la dueña de los animales a pagar una indemnización de $20.818.991.

Todo ocurrió alrededor de las 19, cuando la mujer caminaba por la avenida Tres Lagos, a la altura del 15.355. Según relató en su demanda, dos perros salieron de una vivienda cuyo portón estaba abierto y comenzaron a acercarse a ella.

Uno de los animales, de menor tamaño y contextura robusta, le tiró del pantalón, le bloqueó el paso y la hizo caer al suelo. Luego, la mordió en la parte posterior de la pierna izquierda y le desgarró la piel, los músculos, los ligamentos y otros tejidos. Una persona que pasaba por el lugar acudió a auxiliarla y posteriormente uno de sus hijos la trasladó al Sanatorio San Carlos.

Médico atendiendo a un paciente con una pierna fracturada.
La gravedad de las heridas obligó a la víctima a someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas en su pierna, incluido un autoinjerto de piel. Foto: rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

La gravedad de las heridas obligó a la víctima a someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas, incluido un autoinjerto de piel realizado aproximadamente dos meses después. También necesitó curaciones durante varias semanas y tratamiento psicológico por estrés postraumático.

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Las consecuencias afectaron su vida cotidiana y laboral, ya que durante aproximadamente dos meses y medio no pudo desarrollar con normalidad su actividad profesional.

La dueña negó tener perros, pero los testimonios de los vecinos fueron decisivos

La propietaria señalada en la demanda rechazó su responsabilidad y aseguró que no tenía perros. Además, sostuvo que no existían pruebas directas que identificaran a los animales que habían provocado las heridas.

Si bien ningún testigo presenció el momento exacto de la mordedura, varios vecinos declararon que conocían a dos perros negros que habitualmente salían de esa vivienda y circulaban sueltos por la calle.

Algunos afirmaron haber tenido incidentes anteriores con ellos y señalaron que podían escapar incluso cuando el portón permanecía cerrado.

El juez Cristian Tau Anzoátegui, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 5 de Bariloche, consideró que los relatos y las demás pruebas constituían indicios precisos y concordantes para establecer la responsabilidad de la demandada. También valoró que dos perros fueron registrados cuatro días después del ataque, aunque no pudo comprobarse que fueran los mismos animales.

El magistrado aplicó los artículos 1757 y 1759 del Código Civil y Comercial, que establecen la responsabilidad objetiva por daños causados por animales. Bajo este régimen, no es necesario demostrar que el dueño actuó con culpa una vez acreditados los presupuestos de responsabilidad.

Perro; ataque. Foto: Unsplash.
Imagen ilustrativa. Uno de los perros le destrozó la pierna. Foto: Unsplash

Por qué la indemnización es de $20.818.991 y cuándo deberá pagar la dueña de los perros

La sentencia estableció una reparación económica que contempla las lesiones físicas, las consecuencias psicológicas y los ingresos que la mujer dejó de percibir.

El monto quedó distribuido de la siguiente manera:

  • $10.000.000 por daño moral, debido al impacto del ataque en su vida personal, familiar y social.
  • $8.048.991 por lucro cesante, por los ingresos que dejó de percibir mientras estuvo impedida de trabajar.
  • $2.070.000 por tratamiento psicológico, vinculado con el estrés postraumático.
  • $700.000 por gastos médicos, medicamentos y traslados durante su recuperación.

Para calcular el lucro cesante, el juez utilizó una pericia contable y actualizó los valores según la variación del índice de precios de la región Patagonia hasta julio de 2026.

La resolución fijó un plazo de 10 días corridos para pagar la indemnización, con intereses únicamente en caso de mora, y dispuso que la demandada afrontara las costas judiciales. De todas maneras, cabe señalar que se trata de una sentencia de primera instancia que puede ser apelada.

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