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Un niño de 4 años murió tras ser atacado por un pitbull en Moreno: su madrina quedó detenida por homicidio culposo

El nene estaba bajo la supervisión de la mujer. Los investigadores intentan establecer cómo se produjo el ataque y qué ocurrió durante el tiempo en que el niño permaneció solo.

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Pitbull, perro.
El pitbull quedó bajo la órbita del área de Zoonosis del municipio de Moreno. Foto: Pixabay.
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Un niño de 4 años murió en una vivienda ubicada en Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno, luego de sufrir el ataque de un perro de raza pitbull. La investigación quedó en manos de la Justicia de Morón, que busca determinar si hubo negligencia en el cuidado del menor. Por el caso, una mujer de 31 años, que es su madrina, fue imputada por homicidio culposo.

El hecho ocurrió en una propiedad de la calle Fresnos al 2500, en el barrio La Providencia. La víctima fue identificada como Homero Mauro Leonar Fernández.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el chico había quedado al cuidado de su madrina mientras sus padres salían de la casa para llevar a otro de sus hijos. La mujer se habría ausentado durante un breve período y, al regresar, encontró al menor gravemente atacado por el animal.

La situación fue advertida a través de un llamado al 911, que movilizó a efectivos policiales hasta el domicilio. Sin embargo, cuando lograron separar al perro del nene, ya no había nada que hacer para salvarle la vida.

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Un nene de 4 años murió luego de ser atacado por un perro pitbull en una casa de Francisco Álvarez.
Un nene de 4 años murió luego de ser atacado por un perro pitbull en una casa de Francisco Álvarez. Foto: Google Maps.

Investigan para determinar qué pasó en la casa

Los investigadores intentan establecer cómo se produjo el ataque y qué ocurrió durante el tiempo en que el chico permaneció sin supervisión adulta.

Según la reconstrucción difundida por medios locales, la madrina habría salido junto a su pareja para buscar a su hija en una clase de patín. El animal, que pertenecía a la familia, habría quedado con el niño dentro de la propiedad.

La secuencia todavía debe ser confirmada mediante las medidas dispuestas por la Justicia. En paralelo, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, mientras que el perro quedó bajo la órbita del área de Zoonosis del municipio de Moreno.

De qué acusan a la madrina del niño

La fiscal Carina Saucedo, a cargo de la UFI N.º 2 del Departamento Judicial de Morón, dispuso la detención de la mujer y su imputación por homicidio culposo.

La figura penal se aplica cuando una muerte se produce como consecuencia de una conducta imprudente o negligente, sin que necesariamente haya existido intención de provocar ese resultado.

Ahora, la investigación deberá determinar si la mujer incumplió sus deberes de cuidado y si esa eventual conducta tuvo incidencia directa en la muerte del chico. Esos elementos serán centrales para definir cómo continúa la causa y cuál será la situación procesal de la imputada.

MuertePitbull (raza)Moreno
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