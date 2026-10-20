comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los especialistas en Recursos Humanos coinciden: para que tu Currículum Vitae destaque, no sumes páginas, sino logros con números

Especialistas de Randstad y Adecco Argentina recomiendan priorizar resultados, elegir un formato sencillo y adaptar la información del CV a cada búsqueda laboral.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Búsqueda de empleo
Los especialistas en Recursos Humanos dijeorn que para que el Currículum Vitae destaque, no sumes páginas, sino logros con números.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Al momento de armar un currículum vitae (CV) para buscar trabajo, la cantidad de información no garantiza una mejor presentación. Especialistas en selección de personal de Randstad y Adecco Argentina, junto con las recomendaciones de orientación laboral del Estado nacional y universidades como Harvard y el MIT, coinciden en priorizar la claridad, la experiencia relevante y los resultados comprobables. La extensión recomendada es de una o dos páginas, según la trayectoria, y los logros expresados con números pueden ayudar a mostrar el valor del candidato.

Una o dos páginas: cuánto debe ocupar un currículum vitae según los expertos argentinos

La consultora Randstad Argentina recomienda que un CV no supere las dos carillas y que su contenido se seleccione de acuerdo con la empresa y el puesto solicitado. También aconseja utilizar títulos claros, tipografías sencillas y revisar cuidadosamente la ortografía.

La guía de orientación laboral de la Secretaría de Trabajo de la Nación coincide en limitar la extensión a dos páginas y recomienda dos formas de organizar la información: el formato cronológico inverso, que comienza por la experiencia más reciente; y el funcional, que destaca habilidades y conocimientos.

El currículum vitae, un aspecto clave para conseguir trabajo. Foto: Unsplash.

El primero suele resultar útil cuando existe experiencia relacionada con el empleo buscado. El segundo puede servir para quienes atravesaron interrupciones laborales o necesitan resaltar competencias adquiridas fuera de empleos tradicionales.

Contenido Recomendado

Los datos más importantes a incluir en el currículum vitae:cómo evitar errores comunes y conseguir el trabajo de tus sueños

Los datos más importantes a incluir en el currículum vitae: cómo evitar errores comunes y conseguir el trabajo de tus sueños

¿Buscás trabajo?:una compañía global de talento identificó siete habilidades clave que buscan las empresas en nuevos postulantes

Computadora, tecnología, internet. Foto: Unsplash

Por su parte, Adecco Argentina identificó mediante una encuesta difundida en 2024 que el 21% de los consultados reconocía no saber cómo confeccionar correctamente su CV y que ocho de cada diez consideraban difícil esa tarea.

No llenar el CV de tareas, sino destacar resultados: el consejo de los especialistas

Uno de los criterios compartidos por las consultoras argentinas y las universidades internacionales es describir logros concretos en lugar de acumular responsabilidades genéricas.

Randstad Argentina recomienda incluir evidencias de las habilidades profesionales como resultados cuantificados y casos de éxito. Yale y el MIT también destacan el uso de verbos de acción para describir las contribuciones realizadas.

Por ejemplo, una persona que trabajó en un comercio podría reemplazar “atención al público y ventas” por “atención de 40 clientes diarios y aumento del 15% en las ventas durante seis meses”, siempre que esas cifras sean reales.

Para quienes buscan su primer empleo, el Estado argentino propone incorporar pasantías, prácticas, voluntariados y colaboraciones en negocios familiares. Estas experiencias permiten mostrar responsabilidad, conocimientos y habilidades sin haber tenido necesariamente un empleo formal.

Cómo organizar el CV ideal en Argentina: qué incluir y qué datos conviene evitar

Las recomendaciones de Randstad, Adecco y las guías oficiales permiten ordenar el currículum de la siguiente manera:

  1. Nombre y contacto: teléfono actualizado, correo electrónico profesional y localidad de residencia.
  2. Perfil profesional: breve presentación de las capacidades vinculadas con el puesto, si aporta información relevante.
  3. Experiencia laboral: empresas, cargos, fechas y resultados, comenzando por el empleo más reciente.
  4. Educación: estudios terminados o en curso, cursos y certificaciones.
  5. Habilidades: herramientas digitales, idiomas y competencias específicas relacionadas con la búsqueda.
El método Harvard para hacer un CV completo. Foto: Unsplash.
Especialistas de Randstad y Adecco Argentina recomiendan priorizar resultados, elegir un formato sencillo y adaptar la información del CV a cada búsqueda laboral.

En Argentina, la fotografía no es obligatoria según las recomendaciones de Randstad y la Secretaría de Trabajo. Si se incluye, debe ser profesional. La información sobre DNI, fecha de nacimiento y estado civil aparece en algunas guías oficiales, pero conviene diferenciar los datos que solicita una plataforma de empleo de aquellos que deben figurar en un CV enviado a cualquier empresa.

También es recomendable evitar diseños recargados, frases genéricas y declaraciones de habilidades que no puedan demostrarse. Randstad sugiere incorporar palabras clave relacionadas con la búsqueda y adaptar cada postulación, en lugar de enviar exactamente el mismo documento a todas las empresas.

Quienes necesiten ayuda pueden utilizar el Portal Empleo del Estado argentino, una plataforma gratuita que permite cargar estudios, experiencia y conocimientos, generar un currículum descargable y postularse a ofertas laborales.

La recomendación central es mantener un CV breve, actualizado y diseñado para el puesto solicitado. Su objetivo es que el reclutador pueda identificar rápidamente las competencias del candidato y los resultados que puede acreditar.

Curriculum VitaeTrabajoEmpleo
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Los historiadores del vidrio derriban el mito:el hueco en la base de las botellas de vino no se creó para apoyar el pulgar, nació para esconder una punta filosa que rompía mesas

    Los historiadores del vidrio derriban el mito: el hueco en la base de las botellas de vino no se creó para apoyar el pulgar, nació para esconder una punta filosa que rompía mesas

  2. Se normalizó el servicio de subtes después del paro total que duró más de 5 horas

    Se normalizó el servicio de subtes después del paro total que duró más de 5 horas

  3. Los historiadores del ajedrez coinciden:la ranura en la cabeza del alfil no es un adorno, se creó en 1849 y representa el gorro ceremonial de obispos

    Los historiadores del ajedrez coinciden: la ranura en la cabeza del alfil no es un adorno, se creó en 1849 y representa el gorro ceremonial de obispos

  4. Demandó a su vecina por $800.000 por humedad en La Matanza, pero la pericia demostró que la culpa era suya y el juicio se le volvió en contra

    Demandó a su vecina por $800.000 por humedad en La Matanza, pero la pericia demostró que la culpa era suya y el juicio se le volvió en contra

  5. Se le cayó el techo encima mientras dormía y el consorcio negó su responsabilidad, pero una pericia lo contradijo y la Justicia ordenó pagarle $13.400.000

    Se le cayó el techo encima mientras dormía y el consorcio negó su responsabilidad, pero una pericia lo contradijo y la Justicia ordenó pagarle $13.400.000
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Tribunal del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias del caso de Argentina contra el Reino Unido por el petróleo de Malvinas

Petróleo en Malvinas

Milei volvió a cuestionar a quienes dicen que no llegan a fin de mes:“¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?"

La mesa política del Gobierno se reunió este martes con la Reforma Electoral y el proyecto de Discapacidad en el temario

Liberaron a los metrodelegados y se reestableció el servicio de subtes:“Hay que llamar a un paro nacional”, aseguró Dellacarbonara

Economía

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Internacionales

Construyen un puente de 2.100 metros y 2.666 toneladas sobre una enorme presa:reducirá un viaje de una hora a 5 minutos

La megaobra en Chiapas incorpora un arco de acero de 2.666 toneladas y beneficiará a más de 300.000 habitantes de 21 comunidades. La obra iniciada en 2023, alcanzó el 96,12% de avance y tiene prevista su finalización para fines de 2026.

La TV de Chile mostró imágenes de vandalismo en tumbas de argentinos en un cementerio de las Islas Malvinas

Zelenski denunció demoras en los misiles Patriot y Trump pidió que él ya no negocie más por Ucrania

Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras