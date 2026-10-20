Los especialistas en Recursos Humanos coinciden: para que tu Currículum Vitae destaque, no sumes páginas, sino logros con números

Los especialistas en Recursos Humanos dijeorn que para que el Currículum Vitae destaque, no sumes páginas, sino logros con números.

Al momento de armar un currículum vitae (CV) para buscar trabajo, la cantidad de información no garantiza una mejor presentación. Especialistas en selección de personal de Randstad y Adecco Argentina, junto con las recomendaciones de orientación laboral del Estado nacional y universidades como Harvard y el MIT, coinciden en priorizar la claridad, la experiencia relevante y los resultados comprobables. La extensión recomendada es de una o dos páginas, según la trayectoria, y los logros expresados con números pueden ayudar a mostrar el valor del candidato.

Una o dos páginas: cuánto debe ocupar un currículum vitae según los expertos argentinos

La consultora Randstad Argentina recomienda que un CV no supere las dos carillas y que su contenido se seleccione de acuerdo con la empresa y el puesto solicitado. También aconseja utilizar títulos claros, tipografías sencillas y revisar cuidadosamente la ortografía.

La guía de orientación laboral de la Secretaría de Trabajo de la Nación coincide en limitar la extensión a dos páginas y recomienda dos formas de organizar la información: el formato cronológico inverso, que comienza por la experiencia más reciente; y el funcional, que destaca habilidades y conocimientos.

El currículum vitae, un aspecto clave para conseguir trabajo. Foto: Unsplash.

El primero suele resultar útil cuando existe experiencia relacionada con el empleo buscado. El segundo puede servir para quienes atravesaron interrupciones laborales o necesitan resaltar competencias adquiridas fuera de empleos tradicionales.

Por su parte, Adecco Argentina identificó mediante una encuesta difundida en 2024 que el 21% de los consultados reconocía no saber cómo confeccionar correctamente su CV y que ocho de cada diez consideraban difícil esa tarea.

No llenar el CV de tareas, sino destacar resultados: el consejo de los especialistas

Uno de los criterios compartidos por las consultoras argentinas y las universidades internacionales es describir logros concretos en lugar de acumular responsabilidades genéricas.

Randstad Argentina recomienda incluir evidencias de las habilidades profesionales como resultados cuantificados y casos de éxito. Yale y el MIT también destacan el uso de verbos de acción para describir las contribuciones realizadas.

Por ejemplo, una persona que trabajó en un comercio podría reemplazar “atención al público y ventas” por “atención de 40 clientes diarios y aumento del 15% en las ventas durante seis meses”, siempre que esas cifras sean reales.

Para quienes buscan su primer empleo, el Estado argentino propone incorporar pasantías, prácticas, voluntariados y colaboraciones en negocios familiares. Estas experiencias permiten mostrar responsabilidad, conocimientos y habilidades sin haber tenido necesariamente un empleo formal.

Cómo organizar el CV ideal en Argentina: qué incluir y qué datos conviene evitar

Las recomendaciones de Randstad, Adecco y las guías oficiales permiten ordenar el currículum de la siguiente manera:

Nombre y contacto: teléfono actualizado, correo electrónico profesional y localidad de residencia. Perfil profesional: breve presentación de las capacidades vinculadas con el puesto, si aporta información relevante. Experiencia laboral: empresas, cargos, fechas y resultados, comenzando por el empleo más reciente. Educación: estudios terminados o en curso, cursos y certificaciones. Habilidades: herramientas digitales, idiomas y competencias específicas relacionadas con la búsqueda.

Especialistas de Randstad y Adecco Argentina recomiendan priorizar resultados, elegir un formato sencillo y adaptar la información del CV a cada búsqueda laboral.

En Argentina, la fotografía no es obligatoria según las recomendaciones de Randstad y la Secretaría de Trabajo. Si se incluye, debe ser profesional. La información sobre DNI, fecha de nacimiento y estado civil aparece en algunas guías oficiales, pero conviene diferenciar los datos que solicita una plataforma de empleo de aquellos que deben figurar en un CV enviado a cualquier empresa.

También es recomendable evitar diseños recargados, frases genéricas y declaraciones de habilidades que no puedan demostrarse. Randstad sugiere incorporar palabras clave relacionadas con la búsqueda y adaptar cada postulación, en lugar de enviar exactamente el mismo documento a todas las empresas.

Quienes necesiten ayuda pueden utilizar el Portal Empleo del Estado argentino, una plataforma gratuita que permite cargar estudios, experiencia y conocimientos, generar un currículum descargable y postularse a ofertas laborales.

La recomendación central es mantener un CV breve, actualizado y diseñado para el puesto solicitado. Su objetivo es que el reclutador pueda identificar rápidamente las competencias del candidato y los resultados que puede acreditar.