Los datos más importantes a incluir en el currículum vitae:

El currículum vitae, un aspecto clave para conseguir trabajo. Foto: Unsplash.

El currículum vitae siempre fue importante a la hora de conseguir empleo. Sin embargo, en 2026 es aún más crucial teniendo en cuenta que, pese a que estos documentos se volvieron más sintéticos, todavía tienen que incluir todos los datos clave.

Para que un currículum sea efectivo, debe ser claro y breve, sin datos innecesarios que distraigan o resten profesionalismo. El objetivo es resumir la información personal, formación académica, experiencia laboral y habilidades para presentarse a un puesto de trabajo, demostrando la idoneidad para el mismo y facilitando el proceso de selección.

Un currículum breve es fundamental. Foto: Unsplash

De este modo, conocer los datos para el CV que hoy se consideran indispensables permite evitar errores comunes y aumentar las chances de avanzar en un proceso de selección.

Los datos que no pueden faltar en un currículum vitae

Además de aportar información como trayectoria educativa, historial de empleos, méritos y competencias, los datos de contacto son obligatorios y deben estar actualizados: incluyen nombre y apellido, teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico profesional, preferentemente con el nombre del candidato, evitando apodos o combinaciones informales que puedan generar una mala impresión inicial.

La formación académica debe presentarse de manera clara, comenzando por el nivel más alto alcanzado o en curso. Es importante indicar institución, título obtenido o carrera en curso y fechas aproximadas, sin extenderse en detalles irrelevantes.

Respecto a la foto, debe ser una imagen profesional, con fondo neutro y buena iluminación, evitando selfies o fotos informales.

Los datos que jamás se deben incluir en un currículum

Información como número de DNI, estado civil o fecha de nacimiento ya no se considera necesaria en la mayoría de los currículums. Estos datos no aportan valor al perfil profesional y, en algunos casos, pueden generar discriminación involuntaria.

Tampoco se recomienda incluir la dirección exacta del domicilio, dado que el CV debe enfocarse en capacidades y experiencia y no en información personal sensible.

Uno de los errores más comunes es incluir hobbies irrelevantes que no tienen relación con el puesto ni aportan competencias útiles, o frases genéricas como “responsable” y “proactivo” que pierden impacto si no están respaldadas por ejemplos concretos.

También es innecesario detallar todos los trabajos realizados si no son relevantes para la búsqueda actual: un currículum demasiado extenso o cargado de información suele jugar en contra en las primeras etapas de selección.