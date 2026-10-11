Tiene 20 años, trabaja recolectando residuos y descartó su sueño de ser modelo: “Prefiero seguir en el camión”

Una joven china de 20 años se volvió viral al rechazar ofertas para dedicarse al modelaje a tiempo completo y continuar trabajando en la recolección de residuos. Foto: TikTok / ariel.sanega.

Una joven china de 20 años se volvió viral por una historia que rompe con las expectativas de la industria de la moda: pese a haber llamado la atención de cazatalentos y recibido propuestas para trabajar como modelo, decidió continuar con su labor en un negocio familiar de recolección de residuos. Su decisión despertó interés en las redes sociales y abrió el debate sobre la estabilidad laboral, los sueños personales y las oportunidades profesionales.

Conocida en internet como Chaoren Leng, la joven combina algunas experiencias en el mundo del modelaje con su trabajo cotidiano en Taizhou, una ciudad de la provincia china de Zhejiang. Para ella, ambas actividades pueden convivir, aunque no está dispuesta a abandonar la fuente de ingresos que le brinda seguridad.

De la pasarela al servicio urbano: quién es la joven que trabaja como recolectora de basura

La joven, cuyo nombre de nacimiento es Leng Minghui, nació en una aldea de Fuyang, en China. Su historia comenzó a ganar popularidad en julio del año pasado, cuando compartió videos de su rutina laboral en las redes sociales.

Leng trabaja junto a su suegro en un negocio dedicado a la recolección y clasificación de residuos. Su actividad llamó la atención de una cazatalentos de la industria de la moda, que vio en su altura y apariencia física potencial para desarrollar una carrera como modelo.

Según informó el South China Morning Post, la joven mide 1,81 metros y pesa 50 kilogramos. Aunque consiguió oportunidades para participar en el mundo de la moda, decidió no dedicarse exclusivamente a esa actividad.

Su historia personal también ayuda a comprender su decisión. Sus padres se divorciaron cuando ella era bebé y quedó al cuidado de sus abuelos. A los 15 años, tras la muerte de su abuelo, abandonó la escuela y comenzó a trabajar como operaria de fábrica y cajera para ganarse la vida.

Una joven china de 20 años se volvió viral al rechazar ofertas para dedicarse al modelaje a tiempo completo y continuar trabajando en la recolección de residuos. Foto: Douyin.

Con el paso del tiempo, Leng encontró apoyo en la familia de su novio y se incorporó al negocio de recolección de residuos. De acuerdo con medios locales, luego de sus primeras experiencias en las pasarelas, optó por permanecer junto a esa familia y continuar con su trabajo como una forma de retribuir la ayuda recibida.

“Estabilidad y tranquilidad”: la respuesta de la modelo que se volvió viral en redes sociales

La decisión de Leng de continuar trabajando con residuos, pese a las propuestas de agencias de modelaje, generó repercusión en las redes sociales. Lejos de considerar que ambas actividades son incompatibles, la joven explicó que el trabajo cotidiano representa una fuente concreta de sustento, mientras que el modelaje constituye una aspiración personal.

“Recolectar basura es una forma de tener un plato de comida completo, mientras que el modelaje es un sueño. Estos dos caminos no entran en conflicto”, escribió en redes sociales.

Una joven china de 20 años se volvió viral al rechazar ofertas para dedicarse al modelaje a tiempo completo y continuar trabajando en la recolección de residuos. Foto: TikTok / ariel.sinaga.

En sus publicaciones, también reconoció las dificultades que enfrenta para construir una carrera en la industria de la moda y la necesidad de esforzarse para aprovechar las oportunidades que aparezcan. “Soy plenamente consciente de que las oportunidades en el modelaje son escasas para mí. Debo redoblar mis esfuerzos”.

Su postura se distancia de la idea de que alcanzar visibilidad en una industria competitiva implica necesariamente abandonar otras actividades. Para Leng, conservar su trabajo y explorar el modelaje son dos caminos que pueden desarrollarse en paralelo.

La joven también manifestó su intención de devolver el apoyo que recibió de la familia de su pareja, un factor que, según los reportes sobre su historia, influyó en su decisión de continuar en el negocio.

Una joven china de 20 años se volvió viral al rechazar ofertas para dedicarse al modelaje a tiempo completo y continuar trabajando en la recolección de residuos. Foto: 12 horas de Veracruz.

La realidad del trabajo en la recolección de residuos frente a la industria del modelaje

La historia de Leng expone el contraste entre dos actividades muy diferentes: por un lado, el trabajo físico vinculado con la recolección y clasificación de residuos; por otro, una industria como la moda, que ofrece visibilidad y oportunidades comerciales, pero también presenta una fuerte competencia y un futuro laboral incierto.

Aunque logró colaborar con marcas reconocidas, la joven decidió priorizar la continuidad de una actividad que ya conoce y que le permite contribuir al sostenimiento del negocio familiar.

Entre sus experiencias en el modelaje figuran colaboraciones con el fabricante de automóviles Chery y con la marca china de arte de lujo Zhu Bingren Copper.

A su vez, Leng retomó su formación académica y terminó la escuela secundaria el verano pasado. Sin embargo, después de obtener una puntuación baja en los exámenes estandarizados, consiguió una plaza en un instituto terciario y optó por continuar trabajando en el negocio de recolección de residuos.

Su recorrido muestra que la exposición pública y las propuestas profesionales no siempre se traducen en un cambio inmediato de vida. En su caso, el modelaje sigue siendo una posibilidad que busca desarrollar sin renunciar al trabajo que le proporciona ingresos y a los vínculos familiares que considera importantes.