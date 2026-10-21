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Canal 26 dijo presente en Jupiter Festival Miami 2026, el encuentro donde se piensa el futuro del contenido

La señal participó de uno de los eventos más relevantes de la industria de medios y entretenimiento, donde amplió su red de vínculos con medios, creadores, plataformas y empresas de tecnología.

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Federico Bisutti, director de Noticias de Canal 26 asistió al Festival Jupiter 2026 en Miami
Federico Bisutti, director de Noticias, y Emiliano Calabró, director de Programación de Canal 26, asistieron al Festival Jupiter 2026 en Miami Foto: Gentileza Canal 26
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Miami fue, durante cuatro días, el punto de encuentro de quienes están redefiniendo la manera de crear, distribuir y consumir contenidos. Del 6 al 9 de octubre, el Miami Beach Convention Center recibió a Jupiter Festival 2026, que bajo el lema “The Future of Content” reunió a líderes de medios, plataformas, agencias y creadores para debatir los desafíos de una industria que atraviesa, al mismo tiempo, un proceso de fragmentación y de consolidación.

Canal 26 fue parte de ese escenario. En representación de la señal viajaron Federico Bisutti y Emiliano Calabró, directores de Noticias y Programación respectivamente, quienes presentaron las plataformas y contenidos del canal, participaron de las tres jornadas de conferencias y se sumaron activamente a los espacios de intercambio que propuso el festival.

Emiliano Calabró, director de Programación de Canal 26 asistió al Festival Jupiter 2026 en Miami
Emiliano Calabró, director de Programación de Canal 26 Foto: Gentileza Canal 26
Federico Bisutti, director de Noticias de Canal 26 asistió al Festival Jupiter 2026 en Miami
Federico Bisutti, director de Noticias de Canal 26 Foto: Gentileza Canal 26

Una red que se amplía

La participación en Jupiter le permitió a Canal 26 tender puentes con distintos actores del ecosistema de medios, periodistas y creadores de contenido, plataformas de distribución y empresas especializadas en inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Vínculos que abren la puerta a futuras colaboraciones en pantalla, redes sociales, web y streaming.

Una marca, todas las pantallas

Para Canal 26, el festival confirmó que el camino es una marca fuerte presente en todas las pantallas. La televisión sigue siendo la principal vidriera de la señal, y los vínculos generados en Miami permiten pensar nuevas formas de llegar a la audiencia a través de redes, web y streaming.

Con esta participación, Canal 26 reafirma su apuesta por la innovación y por estar presente en los espacios donde se define el futuro de la industria.

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