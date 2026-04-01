30 años de Canal 26 Foto: Canal 26

Este 1° de abril, Canal 26 celebra su 30° aniversario. Una fecha que en el mundo de la televisión —y especialmente en el de las señales de noticias— representa mucho más que un número redondo.

Fundada en 1996, la señal se consolidó con el paso de los años como uno de los medios de referencia del continente, con una cobertura que trascendió las fronteras argentinas. Coberturas en vivo, breaking news, debates, análisis, madrugadas largas y jornadas históricas. Todo eso forma parte de una trayectoria de 30 años que posiciona a Canal 26 como uno de los medios más reconocidos de la región.

Canal 26 cumple 30 años.

En un ecosistema mediático que cambia a una velocidad sin precedentes, llegar a los 30 años no es un dato menor: es un hito. Y para una señal de noticias —género exigente que no admite pausas— representa algo todavía más significativo.

Hoy, en un escenario profundamente transformado, llega a su aniversario con presencia consolidada, historia acumulada y una identidad que pocos medios logran construir con el paso de los años.

Detrás de cada transmisión y de cada cobertura especial hay equipos que eligen este camino y lo sostienen día a día, desde hace tres décadas. Ese es quizás el mayor logro de Canal 26: haber construido, año tras año, una casa periodística que sigue en pie y con más fuerza que nunca.

Canal 26 cumple años y cumple historia. Y esa historia, construida nota a nota, cobertura a cobertura, sigue escribiéndose hoy, en vivo, como siempre.