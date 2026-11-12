El balneario de Pinamar “La Forntera” cambia sus reglas tras años de descontrol, desidia y muerte

"La Frontera" de Pinamar cambia sus reglas.

Tras años de accidentes, maniobras peligrosas y episodios que dejaron heridos y víctimas fatales, La Frontera, la zona de médanos de Pinamar, se prepara para una temporada de verano con nuevas reglas y mayores controles. En diálogo con Canal 26, Francisco Montes, secretario de Gobierno de Pinamar, se refirió al operativo previsto para ordenar la circulación de vehículos y prevenir nuevas tragedias en uno de los sectores más concurridos de la Costa Atlántica.

Las nuevas reglas para circular en La Frontera de Pinamar

La zona, que durante años fue escenario de picadas, circulación a altas velocidades y maniobras temerarias, contará con un esquema de fiscalización más estricto, destinado a reducir los riesgos para conductores, acompañantes y peatones.

Entre las principales medidas previstas se encuentran:

Controles en los accesos , con verificación de la documentación de los vehículos.

Identificación obligatoria de vehículos mediante un sistema de registro.

Corredores de circulación definidos para ordenar el tránsito dentro de la zona de médanos.

Alcohol cero para quienes conduzcan.

Uso obligatorio de elementos de seguridad , como cascos y cinturones, según el tipo de vehículo.

Restricciones para menores de 18 años en la conducción y circulación en motos, cuatriciclos y UTV.

Prohibición de picadas, competencias y maniobras peligrosas que pongan en riesgo a otras personas.

"La Frontera" de Pinamar cambia sus reglas. Foto: Canal 26

Multas, secuestro de vehículos y prohibición de ingreso

El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en multas, secuestro de vehículos y hasta la prohibición de volver a ingresar a La Frontera, según la gravedad de la infracción.

Las autoridades buscan desalentar especialmente las conductas de riesgo, como las maniobras a alta velocidad, la circulación fuera de los corredores habilitados y el uso indebido de cuatriciclos y UTV.

Cómo serán los controles durante el verano 2026-2027

Para la próxima temporada, el municipio prepara un operativo de seguridad y fiscalización intensiva, que contempla controles en los ingresos y egresos, patrullajes y utilización de drones para supervisar la circulación.

El objetivo es reforzar la prevención en un área que recibe una importante cantidad de turistas durante el verano y donde se registraron accidentes de gravedad.

Las medidas apuntan a establecer condiciones de circulación más seguras y facilitar la identificación de quienes incumplan las normas. La fiscalización se mantendrá durante toda la temporada, con especial atención a las maniobras peligrosas y al cumplimiento de las disposiciones de seguridad.