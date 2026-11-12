comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El balneario de Pinamar “La Forntera” cambia sus reglas tras años de descontrol, desidia y muerte

El municipio prepara un operativo especial para prevenir accidentes en la zona de médanos. Habrá fiscalización de vehículos, alcohol cero y vigilancia con drones. La palabra de Francisco Montes, secretario de Gobierno, en diálogo con Canal 26.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
"La Frontera" de Pinamar cambia sus reglas
"La Frontera" de Pinamar cambia sus reglas.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras años de accidentes, maniobras peligrosas y episodios que dejaron heridos y víctimas fatales, La Frontera, la zona de médanos de Pinamar, se prepara para una temporada de verano con nuevas reglas y mayores controles. En diálogo con Canal 26, Francisco Montes, secretario de Gobierno de Pinamar, se refirió al operativo previsto para ordenar la circulación de vehículos y prevenir nuevas tragedias en uno de los sectores más concurridos de la Costa Atlántica.

Las nuevas reglas para circular en La Frontera de Pinamar

La zona, que durante años fue escenario de picadas, circulación a altas velocidades y maniobras temerarias, contará con un esquema de fiscalización más estricto, destinado a reducir los riesgos para conductores, acompañantes y peatones.

Entre las principales medidas previstas se encuentran:

  • Controles en los accesos, con verificación de la documentación de los vehículos.
  • Identificación obligatoria de vehículos mediante un sistema de registro.
  • Corredores de circulación definidos para ordenar el tránsito dentro de la zona de médanos.
  • Alcohol cero para quienes conduzcan.
  • Uso obligatorio de elementos de seguridad, como cascos y cinturones, según el tipo de vehículo.
  • Restricciones para menores de 18 años en la conducción y circulación en motos, cuatriciclos y UTV.
  • Prohibición de picadas, competencias y maniobras peligrosas que pongan en riesgo a otras personas.
Imágenes de "La Frontera" de Pinamar.
"La Frontera" de Pinamar cambia sus reglas. Foto: Canal 26

Multas, secuestro de vehículos y prohibición de ingreso

El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en multas, secuestro de vehículos y hasta la prohibición de volver a ingresar a La Frontera, según la gravedad de la infracción.

Contenido Recomendado

Llega la Fiesta Nacional de la Pescadilla a la costa bonaerense:cuándo es, cómo inscribirse y qué premios darán

Pescadores participando en el concurso de la Fiesta Nacional de la Pescadilla sobre la costa de Pinamar, con cañas de pesca distribuidas a lo largo de la playa frente al mar

Polémica por el proyecto “Pinamar 2050″:denuncian un entramado inmobiliario que cambiaría la identidad de la ciudad para siempre

Polémica por el proyecto “Pinamar 2050″: denuncian un entramado inmobiliario que cambiaría la identidad de la ciudad para siempre

Las autoridades buscan desalentar especialmente las conductas de riesgo, como las maniobras a alta velocidad, la circulación fuera de los corredores habilitados y el uso indebido de cuatriciclos y UTV.

Cómo serán los controles durante el verano 2026-2027

Para la próxima temporada, el municipio prepara un operativo de seguridad y fiscalización intensiva, que contempla controles en los ingresos y egresos, patrullajes y utilización de drones para supervisar la circulación.

El objetivo es reforzar la prevención en un área que recibe una importante cantidad de turistas durante el verano y donde se registraron accidentes de gravedad.

Las medidas apuntan a establecer condiciones de circulación más seguras y facilitar la identificación de quienes incumplan las normas. La fiscalización se mantendrá durante toda la temporada, con especial atención a las maniobras peligrosas y al cumplimiento de las disposiciones de seguridad.

PinamarCanal 26NP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Más Videos

Shorts del momento

Política

Patricia Bullrich confirmó la puesta en marcha de la Ley de Discapacidad en el Senado:“El país que estamos construyendo es con todos”

Patricia Bullrich brindando declaraciones a la prensa por la agresión al camarógrafo de A24

¿Chau a la visita del vicepresidente de EEUU a la Argentina? Qué se sabe del encuentro entre JD Vance y Milei

Quiénes pueden acceder al retiro voluntario de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas:el anuncio del Gobierno

El Gobierno dio un paso clave para suspender las PASO en 2027:cuándo se tratará en el Senado

Economía

Finalizó la misión comercial bonaerense en China:ocho empresas participaron de una de las principales ferias internacionales

Misión comercial bonaerense en China

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en diciembre con aumento, aguinaldo y bono:la mínima superaría los $750.000

Inflación de octubre:cuáles fueron los rubros que impulsaron la suba del 2,2%

La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un 26,3% en los primeros diez meses de 2026

Internacionales

El video del golpe comando en París:cuatro ladrones armados asaltaron una joyería de lujo y escaparon en motos con un millonario botín

El asalto comando a una joyería de París

De manejar las finanzas de Nvidia a reemplazar a Jensen Huang:quién es Colette Kress y cuál es su fortuna

Nuevo escenario político en EE.UU.:qué cambia y qué no con la nueva composición del Congreso

Tiroteo en Washington:murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor