Canal 26 recibió un reconocimiento especial en los Premios Martín Fierro por sus 30 años de trayectoria. Foto: Canal 26

Canal 26 fue reconocido por sus 30 años al aire durante una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Cable, celebrada este jueves 12 de noviembre en el Goldencenter Eventos de la Ciudad de Buenos Aires. La distinción destacó las tres décadas de trayectoria de la señal, que desde su fundación en 1996 mantiene su compromiso con la información y la actualidad.

La ceremonia, conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe, reunió a representantes de la televisión por cable y fue transmitida en vivo por A24. En ese marco, Canal 26 recibió una distinción especial por su recorrido en los medios de comunicación.

Federico Bisutti, director de Noticias de Canal 26, subió al escenario y dedicó el reconocimiento a quienes contribuyeron al crecimiento de la señal a lo largo de estas tres décadas. “Gracias a las distintas generaciones de profesionales, de conductores, de periodistas, de productores, de técnicos. A todos los que hacen día a día desde hace 30 años Canal 26”, expresó.

Por su parte, Emiliano Calabro, director de Programación, destacó la evolución del canal y puso en valor tanto a quienes participaron de su historia como a los equipos que actualmente trabajan en la señal. “Gracias a quienes han formado parte de la historia de Canal 26, muchos están aquí hoy presentes, y un reconocimiento a quienes hoy forman parte de la señal, a quienes proyectan aquí el futuro. Canal 26 evolucionó, creció, hoy es un Multimedio que sigue informando, que sigue apostando”, sostuvo.

Canal 26 recibió un reconocimiento especial en los Premios Martín Fierro por sus 30 años de trayectoria Video: A24

Fundado en 1996, Canal 26 construyó una trayectoria marcada por la cobertura permanente de la actualidad, con noticias de último momento, transmisiones en vivo, entrevistas, debates y análisis de los principales acontecimientos nacionales e internacionales.

A lo largo de estos 30 años, la señal atravesó diferentes etapas de transformación y amplió su alcance más allá de las fronteras argentinas, hasta convertirse en un multimedio con proyección regional.

La distinción recibida en los Martín Fierro de Cable representa también un reconocimiento al trabajo de varias generaciones de periodistas, conductores, productores, técnicos y profesionales que acompañaron ese crecimiento.

En un escenario de constantes cambios tecnológicos y nuevas formas de consumir noticias, Canal 26 celebra sus tres décadas de vida con la mirada puesta en el futuro, manteniendo la información como eje central de su identidad.