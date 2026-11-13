comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Canal 26 recibió un reconocimiento especial en los Premios Martín Fierro por sus 30 años de trayectoria

Fue distinguido durante la ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026. Federico Bisutti y Emiliano Calabro subieron al escenario para agradecer a las generaciones de profesionales que construyeron la historia del canal.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Canal 26 recibió un reconocimiento especial en los Premios Martín Fierro por sus 30 años de trayectoria
Canal 26 recibió un reconocimiento especial en los Premios Martín Fierro por sus 30 años de trayectoria. Foto: Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 fue reconocido por sus 30 años al aire durante una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Cable, celebrada este jueves 12 de noviembre en el Goldencenter Eventos de la Ciudad de Buenos Aires. La distinción destacó las tres décadas de trayectoria de la señal, que desde su fundación en 1996 mantiene su compromiso con la información y la actualidad.

La ceremonia, conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe, reunió a representantes de la televisión por cable y fue transmitida en vivo por A24. En ese marco, Canal 26 recibió una distinción especial por su recorrido en los medios de comunicación.

Federico Bisutti, director de Noticias de Canal 26, subió al escenario y dedicó el reconocimiento a quienes contribuyeron al crecimiento de la señal a lo largo de estas tres décadas. “Gracias a las distintas generaciones de profesionales, de conductores, de periodistas, de productores, de técnicos. A todos los que hacen día a día desde hace 30 años Canal 26”, expresó.

Por su parte, Emiliano Calabro, director de Programación, destacó la evolución del canal y puso en valor tanto a quienes participaron de su historia como a los equipos que actualmente trabajan en la señal. “Gracias a quienes han formado parte de la historia de Canal 26, muchos están aquí hoy presentes, y un reconocimiento a quienes hoy forman parte de la señal, a quienes proyectan aquí el futuro. Canal 26 evolucionó, creció, hoy es un Multimedio que sigue informando, que sigue apostando”, sostuvo.

Contenido Recomendado

El balneario de Pinamar “La Frontera” cambia sus reglas tras años de descontrol, desidia y muerte

Imágenes de "La Frontera" de Pinamar.

Corea del Norte y su temible poder:los secretos de un régimen que desafía al mundo

Kim Jong-Un, líder supremo de Corea del Norte. Foto: Reuters.
Canal 26 recibió un reconocimiento especial en los Premios Martín Fierro por sus 30 años de trayectoria
Canal 26 recibió un reconocimiento especial en los Premios Martín Fierro por sus 30 años de trayectoria Video: A24

Fundado en 1996, Canal 26 construyó una trayectoria marcada por la cobertura permanente de la actualidad, con noticias de último momento, transmisiones en vivo, entrevistas, debates y análisis de los principales acontecimientos nacionales e internacionales.

A lo largo de estos 30 años, la señal atravesó diferentes etapas de transformación y amplió su alcance más allá de las fronteras argentinas, hasta convertirse en un multimedio con proyección regional.

La distinción recibida en los Martín Fierro de Cable representa también un reconocimiento al trabajo de varias generaciones de periodistas, conductores, productores, técnicos y profesionales que acompañaron ese crecimiento.

En un escenario de constantes cambios tecnológicos y nuevas formas de consumir noticias, Canal 26 celebra sus tres décadas de vida con la mirada puesta en el futuro, manteniendo la información como eje central de su identidad.

Canal 26Premios Martín Fierro
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. José Larralde tenía 31 años cuando grabó una de las obras más profundas del folklore:58 años después, sus versos dialogan con el discurso del Papa León XIV

    José Larralde tenía 31 años cuando grabó una de las obras más profundas del folklore: 58 años después, sus versos dialogan con el discurso del Papa León XIV

  2. Latin Grammy 2026:Milo J, CA7RIEL y Paco Amoroso y Bizarrap fueron los argentinos más premiados de la noche

    Latin Grammy 2026: Milo J, CA7RIEL y Paco Amoroso y Bizarrap fueron los argentinos más premiados de la noche

  3. Wanda Nara destrozó a la China Suárez en un audio filtrado:“Estás acá por plata, sos una regalada”

    Wanda Nara destrozó a la China Suárez en un audio filtrado: “Estás acá por plata, sos una regalada”

  4. Jornada de luto en el folklore:murió un reconocido cantor y percusionista que dedicó su vida a difundir la música popular en Catamarca

    Jornada de luto en el folklore: murió un reconocido cantor y percusionista que dedicó su vida a difundir la música popular en Catamarca

  5. De qué murió Marcos Camino:qué le pasó al histórico fundador y líder de Los Palmeras

    De qué murió Marcos Camino: qué le pasó al histórico fundador y líder de Los Palmeras
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le expresó su respaldo:“Nuestros países son hermanos, tiene en nosotros un socio”

Javier Milei y Pedro Alliana

El cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo en la previa del discurso del Papa León XIV:gritos y amenazas en la UCA

La Armada Argentina prepara el retiro definitivo de los Super Étendard:qué pasará con los aviones de Malvinas

Presupuesto 2027:el Gobierno fijó fecha en Diputados y negocia cambios clave para conseguir los votos

Economía

Salarios en septiembre 2026:los registrados empataron con la inflación, pero el índice general quedó por debajo

Salarios en septiembre 2026: los registrados empataron con la inflación, pero el índice general quedó por debajo

El Gobierno recortó los subsidios a los colectivos a GNC y eléctricos:qué cambia para las empresas

Luis Caputo citó un mensaje de la portavoz del FMI y destacó el rumbo de la economía argentina

Aumentan los colectivos en diciembre 2026:el boleto superará los $1.300 en Buenos Aires y estos serán los nuevos precios en CABA

Internacionales

Estados Unidos suspendió todos los despegues de vuelos por “circunstancias extraordinarias”:qué se sabe de la medida

Aeropuerto de Estados Unidos.

El Papa León XIV llegó a Chiclayo, la ciudad en Perú que lo adoptó como obispo durante ocho años

Las Fuerzas Armadas de El Salvador tomaron el control del estadio principal de Haití, que estaba en manos de las pandillas:el impresionante operativo que incluyó perros robóticos armados

Escándalo en Nvidia:Estados Unidos aún no sabe si la amante del ex CEO era una espía china y la empresa perdió US$450.000 millones en valor bursátil