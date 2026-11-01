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Alerta sanitaria en Ezeiza: al menos 15 turistas llegaron intoxicados en tres vuelos desde Ushuaia

La asistencia médica a los pasajeros comenzó a las 20:30 del sábado y se extendió hasta las 2 de la madrugada del domingo.

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El interior del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
El interior del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Aeropuertos del Mundo
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Este sábado 31 de octubre se desplegó un operativo sanitario en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de que al menos 15 turistas de tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, provenientes de Ushuaia, aterrizaran con síntomas de intoxicación. La asistencia médica comenzó a las 20:30 del sábado y se extendió hasta las 2 de la madrugada del domingo 1 de noviembre.

El personal de Sanidad intervino para asistir a los pasajeros afectados, a quienes les proporcionó hidratación y atención médica. En ocho casos fue necesario administrar medicamentos, pero ninguno de los pasajeros requirió una derivación hospitalaria. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, todos se encontraban fuera de peligro.

Intercargo Foto: NA

Qué habría provocado la intoxicación

A partir de los testimonios recogidos se pudo saber que los pasajeros habían desembarcado de un crucero en Ushuaia antes de abordar los aviones que los trasladaban a Buenos Aires.

Ahora buscan establecer si el malestar de los turistas estuvo relacionado con la comida que recibieron durante el viaje marítimo, ya que allí habían consumido viandas con atún y pollo, alimentos que quizás estaban en mal estado. En caso de ser así, esto habría desencadenado en los síntomas que posteriormente se determinó como una intoxicación.

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Vuelos en Ezeiza y Aeroparque

La procedencia de los viajeros también forma parte de las averiguaciones, ya que entre los afectados se identificaron ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega. En paralelo, surgió una incógnita respecto de las embarcaciones involucradas: durante esos días habían ingresado al puerto de Ushuaia dos cruceros, uno noruego y otro chileno. Por ahora, no hay precisiones sobre cuál de los barcos transportaba a los pasajeros que luego necesitaron atención médica.

Aerolineas Argentinas. Foto: NA
Aerolineas Argentinas. Foto: NA

Mientras se intenta reconstruir lo ocurrido durante el viaje, el episodio terminó sin consecuencias de gravedad para los afectados. La intervención de los equipos sanitarios se extendió hasta las primeras horas del domingo y permitió atender a todos los pasajeros que presentaron síntomas. Ninguno de los 15 turistas necesitó internación ni traslado a un centro hospitalario, aunque las autoridades deberán establecer qué originó los cuadros para esclarecer las circunstancias del episodio.

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