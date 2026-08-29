comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Ezeiza suma cápsulas privadas para descansar gratis durante tres horas: quiénes pueden acceder

My Pod Capsule Airport se incorporó a Visa Airport Companion y Dragon Pass con el beneficio Sleepover, que permite a viajeros con membresías válidas acceder a tres horas de descanso en una cápsula privada.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Beneficio para ciertos viajeros en el Aeropuerto de Ezeiza.
Beneficio para ciertos viajeros en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los pasajeros que deben afrontar escalas largas, conexiones o demoras en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza tienen una nueva alternativa para descansar durante el viaje. My Pod Capsule Airport, el complejo de mini habitaciones privadas ubicado en el predio aeroportuario, se incorporó como socio de Visa Airport Companion y Dragon Pass, dos plataformas de beneficios vinculadas con tarjetas de crédito.

La alianza suma el beneficio Sleepover, pensado para viajeros que necesitan hacer una pausa durante su recorrido y buscan un espacio privado para descansar, trabajar o higienizarse sin contratar una habitación de hotel tradicional.

My Pod Capsule Boutique, en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: mypodcapsule.com.
My Pod Capsule Boutique, en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: mypodcapsule.com.

Cómo funciona Sleepover en el aeropuerto de Ezeiza

Los pasajeros que poseen una membresía válida de Visa Airport Companion o Dragon Pass pueden acceder a un pase de tres horas de descanso en una cápsula privada de My Pod Capsule Airport.

La propuesta resulta especialmente conveniente para quienes llegan a Buenos Aires desde otras provincias y deben esperar varias horas para tomar un vuelo internacional. También puede ser utilizada por pasajeros que realizan el trayecto inverso y necesitan descansar antes de continuar hacia su destino.

Contenido Recomendado

Aeroparque cerrado:desde qué hora, hasta cuándo y qué pasará con 900 vuelos afectados

Aeroparque cerrado: desde qué hora, hasta cuándo y qué pasará con 900 vuelos afectados

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto:desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto: desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

My Pod funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y está ubicado en el sector exterior del aeropuerto, en la zona de conexión entre la Terminal de Arribos Internacionales y la Terminal de Vuelos Domésticos.

My Pod Capsule Boutique, en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: mypodcapsule.com.
My Pod Capsule Boutique, en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: mypodcapsule.com.

Por este motivo, el establecimiento no está dentro de las salas de embarque restringidas. Se trata de una opción ubicada en el predio aeroportuario y accesible desde el área exterior.

Qué ofrecen las cápsulas de My Pod

El complejo fue diseñado para brindar privacidad y comodidad durante estadías breves. Cuenta con dos modalidades principales: Pods individuales y Maxi-Pods, que ofrecen mayor espacio para los pasajeros.

Las habitaciones incorporan aislamiento acústico, cortinas blackout e iluminación regulable, además de espacios destinados al almacenamiento del equipaje. Estas características buscan facilitar el descanso incluso durante una escala de pocas horas.

Los usuarios también tienen acceso a Wi-Fi de alta velocidad, estaciones de carga, conectores USB y tomacorrientes. De esta manera, las cápsulas también pueden utilizarse para trabajar o mantener cargados los dispositivos electrónicos durante la espera.

Duchas privadas, lockers y coworking

La propuesta no se limita al descanso. My Pod dispone de duchas privadas equipadas con ropa de blanco, secador de pelo y un kit de amenities con productos hipoalergénicos y veganos.

El establecimiento también cuenta con lockers autoservicio, una alternativa para guardar las pertenencias mientras el pasajero descansa o utiliza otras instalaciones.

Para quienes necesitan aprovechar la escala para trabajar, existen espacios privados de coworking con escritorios e insonorización, pensados para realizar reuniones o tareas laborales con mayor tranquilidad.

Además, hay sectores con snacks sin alcohol y bebidas calientes, que complementan los servicios disponibles para los viajeros.

Una opción para descansar durante las escalas

La incorporación de My Pod Capsule Airport a Visa Airport Companion y Dragon Pass amplía las alternativas para quienes deben permanecer varias horas en Ezeiza debido a conexiones, demoras o reprogramaciones.

My Pod Capsule Boutique, en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: mypodcapsule.com.
My Pod Capsule Boutique, en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: mypodcapsule.com.

El beneficio Sleepover permite disponer de tres horas de descanso privado, sin necesidad de contratar una estadía hotelera convencional y con servicios adicionales que pueden resultar útiles durante una jornada de viaje extensa.

El complejo también dispone de un pod adaptado para personas con discapacidad, conectado con un módulo contiguo para facilitar la asistencia de un acompañante.

Así, Ezeiza suma una alternativa pensada específicamente para pasajeros en tránsito, que pueden aprovechar sus beneficios asociados a tarjetas de crédito para descansar, trabajar o higienizarse antes de continuar el viaje.

Aeropuerto de EzeizaEzeizaBeneficios
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Identificaron a Alejandro Jerez, el operario secuestrado en 1976 durante la última dictadura militar:ya son 30 los hallazgos en La Perla

    Identificaron a Alejandro Jerez, el operario secuestrado en 1976 durante la última dictadura militar: ya son 30 los hallazgos en La Perla

  2. Nuevos molinetes en el Tren Sarmiento:cómo funcionarán y qué pasará con la tarjeta SUBE

    Nuevos molinetes en el Tren Sarmiento: cómo funcionarán y qué pasará con la tarjeta SUBE

  3. Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI:cómo será el nuevo trámite, requisitos y fecha de implementación

    Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI: cómo será el nuevo trámite, requisitos y fecha de implementación

  4. Avanza el nuevo túnel hacia Aeroparque:la obra que transformará el norte de Buenos Aires

    Avanza el nuevo túnel hacia Aeroparque: la obra que transformará el norte de Buenos Aires

  5. Outlets en Villa Crespo:más de 80 locales liquidan ropa con descuentos de hasta 70% por un solo día

    Outlets en Villa Crespo: más de 80 locales liquidan ropa con descuentos de hasta 70% por un solo día
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval: los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

Economía

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Créditos hipotecarios ANSES 2026: requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Internacionales

F-21, el poderoso caza basado en el F-16 que compite por un contrato histórico de 114 aviones en India

F-21, el poderoso caza basado en el F-16 que compite por un contrato histórico de 114 aviones en India

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela:“Duplica las reservas de EE.UU”

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Giro industrial:Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania