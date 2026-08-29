Ezeiza suma cápsulas privadas para descansar gratis durante tres horas: quiénes pueden acceder

Beneficio para ciertos viajeros en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: NA

Los pasajeros que deben afrontar escalas largas, conexiones o demoras en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza tienen una nueva alternativa para descansar durante el viaje. My Pod Capsule Airport, el complejo de mini habitaciones privadas ubicado en el predio aeroportuario, se incorporó como socio de Visa Airport Companion y Dragon Pass, dos plataformas de beneficios vinculadas con tarjetas de crédito.

La alianza suma el beneficio Sleepover, pensado para viajeros que necesitan hacer una pausa durante su recorrido y buscan un espacio privado para descansar, trabajar o higienizarse sin contratar una habitación de hotel tradicional.

My Pod Capsule Boutique, en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: mypodcapsule.com.

Cómo funciona Sleepover en el aeropuerto de Ezeiza

Los pasajeros que poseen una membresía válida de Visa Airport Companion o Dragon Pass pueden acceder a un pase de tres horas de descanso en una cápsula privada de My Pod Capsule Airport.

La propuesta resulta especialmente conveniente para quienes llegan a Buenos Aires desde otras provincias y deben esperar varias horas para tomar un vuelo internacional. También puede ser utilizada por pasajeros que realizan el trayecto inverso y necesitan descansar antes de continuar hacia su destino.

My Pod funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y está ubicado en el sector exterior del aeropuerto, en la zona de conexión entre la Terminal de Arribos Internacionales y la Terminal de Vuelos Domésticos.

My Pod Capsule Boutique, en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: mypodcapsule.com.

Por este motivo, el establecimiento no está dentro de las salas de embarque restringidas. Se trata de una opción ubicada en el predio aeroportuario y accesible desde el área exterior.

Qué ofrecen las cápsulas de My Pod

El complejo fue diseñado para brindar privacidad y comodidad durante estadías breves. Cuenta con dos modalidades principales: Pods individuales y Maxi-Pods, que ofrecen mayor espacio para los pasajeros.

Las habitaciones incorporan aislamiento acústico, cortinas blackout e iluminación regulable, además de espacios destinados al almacenamiento del equipaje. Estas características buscan facilitar el descanso incluso durante una escala de pocas horas.

Los usuarios también tienen acceso a Wi-Fi de alta velocidad, estaciones de carga, conectores USB y tomacorrientes. De esta manera, las cápsulas también pueden utilizarse para trabajar o mantener cargados los dispositivos electrónicos durante la espera.

Duchas privadas, lockers y coworking

La propuesta no se limita al descanso. My Pod dispone de duchas privadas equipadas con ropa de blanco, secador de pelo y un kit de amenities con productos hipoalergénicos y veganos.

El establecimiento también cuenta con lockers autoservicio, una alternativa para guardar las pertenencias mientras el pasajero descansa o utiliza otras instalaciones.

Para quienes necesitan aprovechar la escala para trabajar, existen espacios privados de coworking con escritorios e insonorización, pensados para realizar reuniones o tareas laborales con mayor tranquilidad.

Además, hay sectores con snacks sin alcohol y bebidas calientes, que complementan los servicios disponibles para los viajeros.

Una opción para descansar durante las escalas

La incorporación de My Pod Capsule Airport a Visa Airport Companion y Dragon Pass amplía las alternativas para quienes deben permanecer varias horas en Ezeiza debido a conexiones, demoras o reprogramaciones.

My Pod Capsule Boutique, en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: mypodcapsule.com.

El beneficio Sleepover permite disponer de tres horas de descanso privado, sin necesidad de contratar una estadía hotelera convencional y con servicios adicionales que pueden resultar útiles durante una jornada de viaje extensa.

El complejo también dispone de un pod adaptado para personas con discapacidad, conectado con un módulo contiguo para facilitar la asistencia de un acompañante.

Así, Ezeiza suma una alternativa pensada específicamente para pasajeros en tránsito, que pueden aprovechar sus beneficios asociados a tarjetas de crédito para descansar, trabajar o higienizarse antes de continuar el viaje.