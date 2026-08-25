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Es oficial: Aeroparque cierra durante 3 días, ¿qué pasará con los vuelos?

La intervención se programó en una franja con menor cantidad de operaciones y condiciones meteorológicas más favorables, con el objetivo de reducir posibles demoras o cancelaciones. Todos los detalles, en la nota.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Aeroparque cierra durante 3 días, ¿qué pasará con los vuelos?
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El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado desde las 9 de este martes hasta las 16 del jueves 27 de agosto debido a trabajos de mantenimiento preventivo en su pista principal.

Durante ese período, toda la operación habitual de Aeroparque será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que deberá absorber tanto vuelos de cabotaje como regionales. La medida fue coordinada previamente con las aerolíneas y los organismos públicos para permitir la reorganización de itinerarios, slots y personal.

La intervención se programó en una franja con menor cantidad de operaciones y condiciones meteorológicas más favorables, con el objetivo de reducir posibles demoras o cancelaciones.

Ezeiza suele registrar unos 530 movimientos diarios entre despegues y aterrizajes. Durante el cierre de Aeroparque, se prevén alrededor de 940, lo que representa un aumento cercano al 80% respecto de su actividad habitual.

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Por su parte, Aeroparque tendrá unos 180 movimientos durante las horas previas al cierre y tras su reapertura, cuando la actividad comenzará a normalizarse de manera progresiva.

Descontento general en el Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA.
El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado desde las 9 de este martes hasta las 16 del jueves 27 de agosto debido a trabajos de mantenimiento preventivo en su pista principal.

Obras por más de US$ 85 millones en Aeroparque

El mantenimiento de la pista forma parte de un plan integral de infraestructura de más de US$ 85 millones destinado a modernizar Aeroparque, ampliar su capacidad y mejorar la experiencia de los pasajeros.

La primera etapa contempló la ampliación de la Plataforma Norte, del Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico y del hall de check-in, además de mejoras en las vialidades del sector de arribos internacionales.

La segunda etapa prevé ampliar las áreas de preembarque nacional e incorporar tecnología para agilizar los procesos. Según las proyecciones, estas mejoras permitirán reducir hasta un 26% el tiempo de check-in y un 33% el correspondiente al PIR.

El proyecto también incluye una nueva sala VIP, mayor superficie comercial y nuevas propuestas gastronómicas dentro de la terminal.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio
Obras por más de US$ 85 millones en Aeroparque. Foto: NA

Qué pasará con los vuelos durante el cierre de Aeroparque

Durante los tres días de cierre, los vuelos de cabotaje y regionales que habitualmente operan en Aeroparque serán trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Las aerolíneas ya fueron notificadas y reorganizaron sus itinerarios para garantizar la continuidad de los servicios.

Por este motivo, se recomienda a los pasajeros verificar con anticipación el estado de sus vuelos, los horarios y el aeropuerto de salida o llegada, ya que podrían registrarse modificaciones en las operaciones habituales.

Aeroparque Jorge NewberyVuelosAeropuerto de Ezeiza
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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