comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Jubilaciones, Asignaciones Universales por Hijo y Asignaciones Familiares de ANSES: quiénes cobran este jueves 22 de octubre

Los pagos se efectúan según la terminación del DNI, de acuerdo con el calendario oficial establecido para este mes.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
ANSES
Quiénes cobran jubilaciones, Asignaciones Universales por Hijo y Asignaciones Familiares este jueves 22 de octubre según el calendario de ANSES Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este jueves 22 de octubre continúa el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con depósitos destinados a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y distintas asignaciones familiares. Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que miles de personas recibirán sus haberes en esta jornada.

En un contexto marcado por la atención sobre los ingresos de los sectores más vulnerables, los beneficiarios podrán consultar si les corresponde percibir sus prestaciones este jueves y conocer los montos vigentes de cada programa. Jubilaciones, pensiones no contributivas, AUH, Asignación por Embarazo y otras prestaciones forman parte del cronograma que ANSES lleva adelante durante octubre.

ANSES
Jubilaciones, pensiones no contributivas, AUH, Asignación por Embarazo y otras prestaciones forman parte del cronograma que ANSES lleva adelante durante octubre. Foto: ANSES

Quiénes cobran de ANSES este jueves 22 de octubre

Este jueves reciben sus haberes los jubilados y pensionados que perciben ingresos equivalentes al haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 9, de acuerdo con el cronograma de pagos establecido por la ANSES para octubre.

Los pagos se depositan en las cuentas bancarias informadas por cada titular, por lo que el dinero puede ser retirado a través de cajeros automáticos o utilizado mediante tarjeta de débito. Además, una vez acreditados los haberes, no es necesario concurrir en la fecha exacta asignada para cobrar, ya que los fondos permanecen disponibles en la cuenta del beneficiario

Contenido Recomendado

ANSES confirmó quiénes cobran del 19 al 23 de octubre:calendario completo por DNI

Oficinas ANSES

Jubilados ANSES:cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026 y cómo quedan los haberes

ANSES: cuánto se cobrará la PNC en septiembre de 2026
Un jubilado observa la página de ANSES para chequear sus aportes
Este jueves reciben sus haberes los jubilados y pensionados que perciben ingresos equivalentes al haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 9. Foto: Canal 26

Asignaciones Universales por Hijo y Asignaciones Familiares por Hijo

Este jueves también cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares por Hijo cuyos DNI finalicen en 9, según el cronograma de pagos dispuesto por la ANSES para octubre.

Con esta jornada, el organismo completa el calendario de acreditaciones para los beneficiarios de estas prestaciones que se abonan de manera mensual.

La AUH está destinada a familias en situación de vulnerabilidad social, mientras que las Asignaciones Familiares por Hijo alcanzan a trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos contemplados por el sistema de seguridad social. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los titulares, quienes pueden acceder al dinero una vez acreditado el pago.

Asignación por Embarazo

Aquellas personas que perciban la Asignación por Embarazo cuyos DNI terminen en 8 cobrarán el beneficio económico el día de hoy, mientras que mañana lo percibirán aquellos cuyos DNI terminen en 9.

Asignación por Embarazo, ANSES. Foto: ANSES.
Asignación por Embarazo, ANSES. Foto: ANSES.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Aquellas personas que reciben las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento con cualquier terminación de DNI cobran desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre sus respectivos beneficios económicos.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobran las asignaciones familiares entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre de 2026, sin distinción por terminación de DNI.

Estas prestaciones están destinadas a beneficiarios de PNC que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES según su situación familiar.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 0 y 1 cobran este jueves 22 de octubre de 2026.

Esta ayuda económica está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. El monto y la duración dependen de los ingresos previos y los aportes realizados.

ANSESAsignaciones familiaresAUH-Asignación Universal por Hijo
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Los historiadores del vidrio derrumban el mito:el hueco en la base de las botellas de vino no se creó para apoyar el pulgar, nació para esconder una punta filosa que rompía mesas

    Los historiadores del vidrio derrumban el mito: el hueco en la base de las botellas de vino no se creó para apoyar el pulgar, nació para esconder una punta filosa que rompía mesas

  2. Historiadores del ajedrez coinciden:la ranura en la cabeza del alfil no es un adorno, se creó en 1849 y representa el gorro ceremonial de obispos

    Historiadores del ajedrez coinciden: la ranura en la cabeza del alfil no es un adorno, se creó en 1849 y representa el gorro ceremonial de obispos

  3. Se cumplen 38 años de la “tragedia del caniche”:el perro que cayó de un piso 13 en Caballito y provocó tres muertes en cadena

    Se cumplen 38 años de la “tragedia del caniche”: el perro que cayó de un piso 13 en Caballito y provocó tres muertes en cadena

  4. Video:un rayo mató a cuatro caballos y un cuidador salió despedido 3 metros por el impacto en el Jockey Club de San Isidro

    Video: un rayo mató a cuatro caballos y un cuidador salió despedido 3 metros por el impacto en el Jockey Club de San Isidro

  5. Se normalizó el servicio de subtes después del paro total que duró más de 5 horas

    Se normalizó el servicio de subtes después del paro total que duró más de 5 horas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno declaró como grupos terroristas al Cártel de Sinaloa, las FARC-EP y a otras tres bandas criminales vinculadas al narcotráfico

FARC; Colombia. Foto: Reuters.

El Gobierno aprobó una nueva ley de Discapacidad en Diputados:que beneficios siguen vigentes y qué cambia con la propuesta que ahora pasará al Senado

Ley de propiedad privada:qué cambiaría en desalojos, expropiaciones y tierras rurales

Javier Milei acusó públicamente al grupo Clarín en España

Economía

La actividad económica se estancó en agosto y cayó 1,7% en el último año, según el INDEC

Actividad económica, industria, NA

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Internacionales

Murió en Francia la primera persona infectada con el virus Shamonda:cómo se transmite y qué advierten las autoridades sanitarias

virus

Pedro Sánchez arremetió contra la derecha en España y Milei:“Forman la misma peña, la de los recortes, la motosierra”

Insólita escena en Irán:un imitador de Donald Trump apareció encarcelado en plena plaza de Teherán

“Argentina, allá vamos”:el guiño del papa León XIV que refuerza la expectativa por su gira sudamericana