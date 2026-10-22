Jubilaciones, Asignaciones Universales por Hijo y Asignaciones Familiares de ANSES: quiénes cobran este jueves 22 de octubre

Quiénes cobran jubilaciones, Asignaciones Universales por Hijo y Asignaciones Familiares este jueves 22 de octubre según el calendario de ANSES Foto: ANSES

Este jueves 22 de octubre continúa el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con depósitos destinados a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y distintas asignaciones familiares. Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que miles de personas recibirán sus haberes en esta jornada.

En un contexto marcado por la atención sobre los ingresos de los sectores más vulnerables, los beneficiarios podrán consultar si les corresponde percibir sus prestaciones este jueves y conocer los montos vigentes de cada programa. Jubilaciones, pensiones no contributivas, AUH, Asignación por Embarazo y otras prestaciones forman parte del cronograma que ANSES lleva adelante durante octubre.

Jubilaciones, pensiones no contributivas, AUH, Asignación por Embarazo y otras prestaciones forman parte del cronograma que ANSES lleva adelante durante octubre. Foto: ANSES

Quiénes cobran de ANSES este jueves 22 de octubre

Este jueves reciben sus haberes los jubilados y pensionados que perciben ingresos equivalentes al haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 9, de acuerdo con el cronograma de pagos establecido por la ANSES para octubre.

Los pagos se depositan en las cuentas bancarias informadas por cada titular, por lo que el dinero puede ser retirado a través de cajeros automáticos o utilizado mediante tarjeta de débito. Además, una vez acreditados los haberes, no es necesario concurrir en la fecha exacta asignada para cobrar, ya que los fondos permanecen disponibles en la cuenta del beneficiario

Este jueves reciben sus haberes los jubilados y pensionados que perciben ingresos equivalentes al haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 9. Foto: Canal 26

Asignaciones Universales por Hijo y Asignaciones Familiares por Hijo

Este jueves también cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares por Hijo cuyos DNI finalicen en 9, según el cronograma de pagos dispuesto por la ANSES para octubre.

Con esta jornada, el organismo completa el calendario de acreditaciones para los beneficiarios de estas prestaciones que se abonan de manera mensual.

La AUH está destinada a familias en situación de vulnerabilidad social, mientras que las Asignaciones Familiares por Hijo alcanzan a trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos contemplados por el sistema de seguridad social. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los titulares, quienes pueden acceder al dinero una vez acreditado el pago.

Asignación por Embarazo

Aquellas personas que perciban la Asignación por Embarazo cuyos DNI terminen en 8 cobrarán el beneficio económico el día de hoy, mientras que mañana lo percibirán aquellos cuyos DNI terminen en 9.

Asignación por Embarazo, ANSES. Foto: ANSES.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Aquellas personas que reciben las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento con cualquier terminación de DNI cobran desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre sus respectivos beneficios económicos.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobran las asignaciones familiares entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre de 2026, sin distinción por terminación de DNI.

Estas prestaciones están destinadas a beneficiarios de PNC que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES según su situación familiar.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 0 y 1 cobran este jueves 22 de octubre de 2026.

Esta ayuda económica está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. El monto y la duración dependen de los ingresos previos y los aportes realizados.