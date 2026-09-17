AUH: el cambio que simplifica un trámite clave para cobrar el 20% retenido

Anses; AUH. Foto: Archivo.

A través del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno anunció una modificación en el mecanismo de acreditación de los controles de salud y la escolaridad necesarios para acceder al 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A partir de ahora, la información será enviada directamente a ANSES por organismos oficiales mediante un sistema de intercambio de datos entre dependencias del Estado.

La medida alcanza a los titulares de la AUH con hijos de 5 a 17 años y busca reemplazar la certificación presencial en papel por un mecanismo de verificación automática. Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación serán los encargados de aportar a ANSES los datos vinculados con el cumplimiento de las condiciones requeridas para la percepción del porcentaje retenido.

De esta manera, cuando la información pueda ser validada mediante el cruce de datos entre los organismos, los titulares no tendrán que acercarse a una oficina de ANSES para presentar la documentación correspondiente.

Aumento de la AUH septiembre 2026 Foto: ANSES

Cómo funcionará el nuevo sistema de la AUH

El cambio consiste en que ANSES podrá verificar de manera directa el cumplimiento de los controles de salud y la asistencia escolar a partir de información oficial.

Hasta ahora, la acreditación podía requerir que el titular presentara la documentación correspondiente de manera presencial. Con el nuevo mecanismo, los datos serán remitidos por los organismos responsables de cada área a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos públicos.

El objetivo, según explicó el Ministerio de Capital Humano, es simplificar el proceso y reducir la cantidad de trámites que deben realizar los beneficiarios para acceder al dinero retenido de la AUH.

La cartera también señaló que el sistema permitirá verificar la información directamente en las fuentes oficiales con el objetivo de reducir errores asociados a la certificación manual y mejorar la eficiencia administrativa.

Qué pasa si el sistema automático no encuentra los datos

El Gobierno aclaró que la implementación del mecanismo automático no elimina la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial. Si el cruce de información entre los organismos no permite verificar el cumplimiento de las condiciones correspondientes a un titular, la persona podrá continuar presentando la documentación ante ANSES de la misma manera que lo hacía anteriormente.

Por lo tanto, el nuevo sistema funcionará como primera instancia de acreditación, mientras que la vía presencial seguirá disponible para aquellos casos en los que los datos no puedan ser corroborados de forma automática.

Libreta AUH de ANSES. Foto: ANSES.

Qué es el 20% retenido de la AUH

La Asignación Universal por Hijo contempla un pago mensual en el que una parte del monto queda retenida hasta que se acredita el cumplimiento de determinadas condiciones vinculadas con la salud y la educación de los niños y adolescentes. La presentación de la documentación correspondiente permite acreditar esas condiciones y acceder al porcentaje acumulado.

Con la modificación anunciada por Capital Humano, el Gobierno busca que esa verificación se realice, en los casos en que sea posible, mediante el intercambio de información entre los organismos públicos sin que el titular deba presentar certificados en papel.

Desde el Ministerio señalaron que la medida forma parte de un proceso de modernización de los trámites estatales y que apunta a “simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía”.