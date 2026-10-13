Fue modificada y finalmente demolida: hoy, la casa natal del hombre que inspiró la Constitución argentina es una pizzería

Esquina donde estaba la antigua casa natal de Alberdi Foto: Tripadvisor

En una concurrida esquina de San Miguel de Tucumán, entre comercios y edificios modernos, existió la casa natal de uno de los intelectuales más importantes de la historia argentina.

Allí nació Juan Bautista Alberdi, el abogado, escritor y pensador cuyas ideas fueron fundamentales para la organización política del país y la redacción de la Constitución Nacional de 1853.

Sin embargo, aquella vivienda colonial no logró sobrevivir al paso del tiempo. Primero fue modificada y finalmente demolida. En el terreno funciona actualmente un conocido comercio gastronómico, mientras una placa recuerda la relevancia histórica del lugar.

Cómo era la casa donde nació Juan Bautista Alberdi

Alberdi nació el 29 de agosto de 1810, pocos meses después de la Revolución de Mayo. Fue hijo de Salvador de Alberdi y Josefa Rosa Aráoz, quien murió cuando él todavía era un bebé.

La propiedad familiar estaba ubicada sobre la antigua calle del Cabildo, hoy 25 de Mayo, frente a la actual Plaza Independencia.

Día del Abogado, Juan Bautista Alberdi

No existen fotografías de la fachada original. La principal referencia visual es un dibujo atribuido al médico Luis F. Aráoz, quien aseguró haber conocido la vivienda durante su infancia, alrededor de 1857.

Óleo de cómo lucía la casa

Según las descripciones históricas, era una amplia residencia colonial, con un zaguán, habitaciones orientadas hacia la plaza y diferentes ambientes distribuidos alrededor de un patio interior.

Después de la muerte del padre de Alberdi, en 1822, la propiedad fue vendida para repartir la herencia familiar. Desde entonces, pasó por diferentes dueños y sufrió varias transformaciones.

La vivienda que desapareció con el crecimiento de Tucumán

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, San Miguel de Tucumán atravesó una profunda transformación urbana. Muchas casonas coloniales fueron reemplazadas por edificios comerciales y construcciones modernas.

La casa natal de Alberdi también fue alterada. Con el tiempo perdió gran parte de su estructura original y terminó demolida. En el mismo solar funciona actualmente un establecimiento gastronómico.

Casa de Juan Bautista Alberdi, hoy funciona una pizzería Foto: Facebook / Edgardo Cesar Benaglio Araoz

Durante décadas, una pequeña placa fue prácticamente el único recordatorio de que allí había nacido el autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina.

Incluso se presentaron proyectos para recuperar el terreno y construir un museo dedicado a su vida. Algunas propuestas contemplaron la posibilidad de reconstruir la antigua fachada a partir de dibujos y documentos históricos.

El hombre que ayudó a pensar la Constitución argentina

En 1852, mientras se encontraba en Chile, Alberdi publicó su obra más influyente. El texto presentó una serie de ideas destinadas a organizar institucionalmente la Argentina después de la caída de Juan Manuel de Rosas.

El pensador defendió un sistema republicano, representativo y federal, además de la división de poderes, la igualdad ante la ley, la educación y el establecimiento de garantías para todos los habitantes.

Muchas de sus propuestas fueron tomadas por los constituyentes reunidos en Santa Fe y quedaron reflejadas en la Constitución sancionada el 1 de mayo de 1853.

Alberdi pasó largos períodos fuera del país y mantuvo fuertes diferencias con otros protagonistas de su época, como Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre.

Un paseo recuperó la memoria de la histórica esquina

En 2026, el sitio fue incorporado al Paseo Alberdi IA, una intervención urbana que combina historia, arte y tecnología frente a la Plaza Independencia.

El paseo que homenajea al prócer tucumano Foto: Instagram @gobiernodetucuman

El espacio cuenta con un busto de bronce, una fuente con forma de libro abierto y un tótem digital interactivo. La propuesta busca acercar el legado de Alberdi a las nuevas generaciones.

La casa colonial ya no existe y solo puede reconstruirse mediante dibujos, documentos y testimonios. Sin embargo, la esquina conserva una poderosa contradicción: el hogar del hombre que ayudó a diseñar las instituciones argentinas no pudo ser preservado.

La esquina donde nació Juan Bautista Alberdi

Más de dos siglos después de su nacimiento, sus ideas permanecen vivas en la Constitución. Mientras tanto, el lugar donde comenzó su historia intenta recuperar, mediante el arte y la tecnología, una parte de la memoria que la ciudad perdió.