Mes del mono: los signos que pueden ser traicionados por alguien especial en agosto, según el horóscopo chino

Llegan energías que pueden poner a prueba la confianza y las relaciones. A estar atentos.

El octavo mes del año avanza con cambios en materia energética por lo que varios signos deberán focalizar su atención para evitar roces y traiciones en sus relaciones.

En el horóscopo chino, este período está atravesado por la energía del Mono dentro del año de la Serpiente de Madera, una combinación que puede mover las bases de los buenos vínculos y sobre todo en cuatro signos, que tendrán más probabilidades de atravesar estas situaciones: el caballo , el Buey, la Cabra y el Dragón.

CABALLO (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El signo del Caballo debe andar con cautela, ya que alguien de su entorno cercano podría actuar con doble cara. Aunque los nacidos bajo este signo son valientes y decididos, su confianza excesiva los hace vulnerables. El horóscopo chino sugiere que este mes deben cuidar sus espaldas.

BÚFALO (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

La energía del mes puede arrastrarlos a peleas ajenas y dejarlos en una posición incómoda por lo que es clave saber mantenerse alejado de los problemas del resto.

CABRA (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Es aconsejable evitar involucrarse en conversaciones malintencionadas y centrarse en el bienestar personal. Idealizar a quienes nos rodean no siempre es una buena opción.

DRAGÓN (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Este signo podría experimentar desilusiones debido a la ruptura de la confianza con personas cercanas. Es vital mantener la calma y analizar las situaciones antes de tomar decisiones impulsivas.

Qué animal soy en el horóscopo chino

Para saber el signo de una persona en el horóscopo chino basta con conocer su año de nacimiento:

RATA – Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

BUEY – Años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

TIGRE – Años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

CONEJO – Años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

DRAGÓN – Años: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

SERPIENTE – Años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

CABALLO – Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

CABRA – Años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

MONO – Años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

GALLO – Años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

PERRO – Años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

CERDO– Años: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.



