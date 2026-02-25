Horóscopo chino: cuáles son los signos que podrían recibir la peor noticia amorosa en marzo de 2026
Bajo la influencia del año del Caballo de Fuego, marzo llega con una intensa energía y decisiones que algunos signos ya no podrán postergar.
Marzo de 2026 llegará cargado de decisiones y energías cambiantes que se presentan como decisivas para las relaciones afectivas dentro del calendario oriental. Con el inicio del año del Caballo de Fuego, que comenzó el pasado 17 de febrero, se marca un nuevo periodo lleno de dinamismo, cambios repentinos y emociones a flor de piel.
En la astrología china, la combinación de Caballo y elemento Fuego se da una vez cada 60 años. Se trata de una energía asociada con la pasión, la intensidad y también con la impulsividad. En el terreno amoroso, esto puede traducirse en decisiones apresuradas, discusiones inesperadas o giros que obligan a replantear vínculos.
Según las proyecciones astrológicas, hay dos signos del horóscopo chino que podrían recibir noticias poco alentadoras en el plano sentimental durante marzo y que, en consecuencia, deberán tomar una importante decisión que podría cambiar para siempre el rumbo de su vida sentimental.
Horóscopo chino: cuáles son los signos que recibirán una mala noticia en el amor
Rata: tensiones y revelaciones inesperadas
Las personas nacidas bajo el signo de la Rata podrían enfrentar conversaciones difíciles o situaciones que destapen conflictos que venían postergando. El Caballo es, en la rueda zodiacal china, el signo opuesto a la Rata. Por eso, cuando se domina esta energía, suelen activarse desafíos. En marzo, podrían surgir desacuerdos vinculados a proyectos a futuro, celos o diferencias en la manera de expresar el afecto.
Para quienes estén en pareja, será clave evitar reacciones impulsivas y priorizar el diálogo. En el caso de los solteros, podrían darse desilusiones o vínculos que no prosperen como esperaban.
Buey: crisis de estabilidad emocional
El signo del Buey también podría atravesar un período sensible en el amor. De naturaleza estable y estructurada, el Buey puede sentirse descolocado ante la energía vertiginosa del Caballo de Fuego.
Durante marzo, podrían aparecer dudas sobre la continuidad de una relación o tensiones vinculadas a la falta de compromiso de la otra parte. El desafío estará en adaptarse a los cambios sin perder la calma ni actuar desde la rigidez.
Si logran flexibilizar posturas y escuchar al otro, las crisis podrían transformarse en oportunidades de crecimiento.