Cuáles son los signos del horóscopo chino que recibirán una mala noticia amorosa Foto: Pixabay.

Marzo de 2026 llegará cargado de decisiones y energías cambiantes que se presentan como decisivas para las relaciones afectivas dentro del calendario oriental. Con el inicio del año del Caballo de Fuego, que comenzó el pasado 17 de febrero, se marca un nuevo periodo lleno de dinamismo, cambios repentinos y emociones a flor de piel.

En la astrología china, la combinación de Caballo y elemento Fuego se da una vez cada 60 años. Se trata de una energía asociada con la pasión, la intensidad y también con la impulsividad. En el terreno amoroso, esto puede traducirse en decisiones apresuradas, discusiones inesperadas o giros que obligan a replantear vínculos.

El Caballo de Fuego será el animal del Nuevo Año Chino 2026. Foto: Freepik

Según las proyecciones astrológicas, hay dos signos del horóscopo chino que podrían recibir noticias poco alentadoras en el plano sentimental durante marzo y que, en consecuencia, deberán tomar una importante decisión que podría cambiar para siempre el rumbo de su vida sentimental.

Horóscopo chino: cuáles son los signos que recibirán una mala noticia en el amor

Rata: tensiones y revelaciones inesperadas

Las personas nacidas bajo el signo de la Rata podrían enfrentar conversaciones difíciles o situaciones que destapen conflictos que venían postergando. El Caballo es, en la rueda zodiacal china, el signo opuesto a la Rata. Por eso, cuando se domina esta energía, suelen activarse desafíos. En marzo, podrían surgir desacuerdos vinculados a proyectos a futuro, celos o diferencias en la manera de expresar el afecto.

Cuáles son los signos que tendrán crisis de pareja en marzo Foto: Freepik AI

Para quienes estén en pareja, será clave evitar reacciones impulsivas y priorizar el diálogo. En el caso de los solteros, podrían darse desilusiones o vínculos que no prosperen como esperaban.

Buey: crisis de estabilidad emocional

El signo del Buey también podría atravesar un período sensible en el amor. De naturaleza estable y estructurada, el Buey puede sentirse descolocado ante la energía vertiginosa del Caballo de Fuego.

Durante marzo, podrían aparecer dudas sobre la continuidad de una relación o tensiones vinculadas a la falta de compromiso de la otra parte. El desafío estará en adaptarse a los cambios sin perder la calma ni actuar desde la rigidez.

Si logran flexibilizar posturas y escuchar al otro, las crisis podrían transformarse en oportunidades de crecimiento.